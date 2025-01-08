Троллейбусы надежнее электробусов, неубранные дороги им не помеха: разъяснения эксперта

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт отдела стратегического планирования дорожного движения Таллиннского транспортного департамента, член совета TLT Григорий Парфенов.

Выдержки из беседы:

– С 1 ноября минувшего года троллейбусы в Таллине были отменены. Зачем возвращаться в прошлое?

– В ожидании поставок новых троллейбусов необходимо было реконструировать контактную сеть. В этой связи имеющийся троллейбусный парк так или иначе простаивал бы. К тому же подвижной состав был в плачевном состоянии: средний возраст троллейбуса порядка 20 лет, появились трещины в рамах. Чинить такие машины на месте было уже невозможно, их пришлось бы отправлять на завод.

Обслуживать четыре троллейбусные линии с таким парком было уже невозможно. Состояние контактной сети тоже не выдерживало никакой критики.

– Троллейбусы в таком состоянии при этом были проданы Молдове?

– До, поскольку Молдова еще не член ЕС. Стандарты, требования и эксплуатационные характеристики в данном случае отличаются. Если нам для ремонта троллейбусов пришлось бы отправить их на завод в Польшу, то Молдова сможет произвести его на своей ремонтной базе. Кроме того, у них имелся запас запчастей, которых у нас уже не было.

– Почему ставки на электробусы не оправдались? Отчего Таллинн начал восстанавливать троллейбусное сообщение? Что пошло не так?