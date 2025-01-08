В конце 2025 года на улицы Таллинна выйдут новые троллейбусы. Во сколько обойдется горожанам проект? Сможет ли современная техника передвигаться по заснеженным и обледенелым дорогам?
Троллейбусы надежнее электробусов, неубранные дороги им не помеха: разъяснения эксперта
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт отдела стратегического планирования дорожного движения Таллиннского транспортного департамента, член совета TLT Григорий Парфенов.
Выдержки из беседы:
– С 1 ноября минувшего года троллейбусы в Таллине были отменены. Зачем возвращаться в прошлое?
– В ожидании поставок новых троллейбусов необходимо было реконструировать контактную сеть. В этой связи имеющийся троллейбусный парк так или иначе простаивал бы. К тому же подвижной состав был в плачевном состоянии: средний возраст троллейбуса порядка 20 лет, появились трещины в рамах. Чинить такие машины на месте было уже невозможно, их пришлось бы отправлять на завод.
Обслуживать четыре троллейбусные линии с таким парком было уже невозможно. Состояние контактной сети тоже не выдерживало никакой критики.
– Троллейбусы в таком состоянии при этом были проданы Молдове?
– До, поскольку Молдова еще не член ЕС. Стандарты, требования и эксплуатационные характеристики в данном случае отличаются. Если нам для ремонта троллейбусов пришлось бы отправить их на завод в Польшу, то Молдова сможет произвести его на своей ремонтной базе. Кроме того, у них имелся запас запчастей, которых у нас уже не было.
– Почему ставки на электробусы не оправдались? Отчего Таллинн начал восстанавливать троллейбусное сообщение? Что пошло не так?
– Не скажу, что что-то пошло не так. Во всех городах Европы и мира в какой-то момент делали ставки на электробусы. История началась с 2008 года, когда Китай начал усердно инвестировать в их развитие и сносить контактные сети для троллейбусов. Китайцы задали этот тренд.
По прошествии времени многие города стали восстанавливать контактные сети и троллейбусное сообщение. Выяснилось, что у электробуса есть своя ниша на площадке, но он не способен полноценно заменить троллейбус. Электробус – менее динамичен и вместителен и больше зависит от зарядной инфраструктуры, чем троллейбус.
Новые троллейбусы способны заряжаться в движении от контактной сети на прямых участках и проезжать часть пути в электрическим режиме на батарейках. Им не придется останавливаться для подзарядки, как электробусам, которым требуется длинная ночная подзарядка и короткие дневные. И для этого нужен объемный кабель, обеспечивающий стационарную подзарядку. Далеко не везде эти мощности можно дотянуть до нужного места.
Новый троллейбус – это, по сути, электробус с возможностью динамичной подзарядки. Достаточно в имеющейся инфраструктуре обновить провода и подстанции. В свою очередь, эти же мощности можно будет использовать для зарядки электромобилей, придав импульс развитию городской энергетики.
– Сколько электробусов использует Таллинн? И сколько заказано новых троллейбусов?
– На данный момент в Таллинне задействовано 15 электробусов. Они эксплуатируются первый год в пилотном режиме. Данный контракт позволяет заказать еще 15 машин.
Новых троллейбусов закуплено 40, из них 22 – удлиненных. Предусматривается также возможность докупить в ближайшие два года 30 машин.
– Пройдут ли новые троллейбусы по заснеженным улицам?
– На каждую машину предусмотрен центральный мотор. Он более надежен, чем модные ныне моторы-колеса. В него не попадают реагенты. Кроме того, моторы можно будет подстраивать под погодные условия. Таким образом, проблем не должно возникнуть.
Подробнее в повторе!
- Зачем восстанавливать троллейбусное движение?
- Во сколько горожанам обойдется такой проект?
- Какие районы будут покрыты контактной сетью?
- Выгодно ли это с экономической точки зрения?
- Почему ставки на электробусы не оправдались?
- Пройдут ли троллейбусы по заснеженным улицам?
- Где они будут подзаряжаться?
- Когда новые троллейбусы выйдут на линию?
- Какое место им отведено в стратегии развития общественного транспорта столицы?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja