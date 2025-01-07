ФОТО «Инфразвук убьет и вас!»: люди вышли на акцию протеста

«Ветряки уничтожают нашу природу! Инфразвук убьет и вас!» С такими плакатами в понедельник вечером перед Пыльтсамааским центром культуры стояли люди, которые пришли на организованную волостной управой общественную дискуссию на тему ветряных парков – для кого и зачем их надо строить и какие есть потенциальные опасности, связанные с ветряными турбинами.