Вт, 7.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО «Инфразвук убьет и вас!»: люди вышли на акцию протеста

Copy

«Ветряки уничтожают нашу природу! Инфразвук убьет и вас!» С такими плакатами в понедельник вечером перед Пыльтсамааским центром культуры стояли люди, которые пришли на организованную волостной управой общественную дискуссию на тему ветряных парков – для кого и зачем их надо строить и какие есть потенциальные опасности, связанные с ветряными турбинами.

Людей, интересующихся этой темой, было так много, что не все смогли поместиться в зале, чтобы послушать обсуждения.

Протестующие не только выразили свое мнение с помощью плакатов, но также собрали подписи против создания ветропарков в волости Пыльтсамаа: за четыре часа 253 человека написали на бумаге свое имя, личный код и поставили подпись.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх