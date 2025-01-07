Трамп отказался исключить попытку захвата Гренландии и Панамского канала силой

«Я могу сказать одно: нам они нужны для экономической безопасности, - сказал на пресс-конференции в Мар-а-Лаго будущий президент США. - Брать на себя такое обязательство [не предпринимать военных действий] я не могу. Может так быть, что нам придется что-то сделать».

Незадолго до этого в Гренландию прибыл сын избранного президента США, Дональд Трамп Младший - спустя две недели после того, как его отец публично выразил желание взять эту автономную датскую территорию под контроль США.

Перед прибытием в столицу Гренландии, город Нуук, Дональд Младший заявил, что отправляется в «частную однодневную поездку», чтобы пообщаться с жителями острова, а встречаться с представителями властей он не намерен.

Избранный президент США Дональд Трамп недавно вновь упомянул о том, что уже говорил в прошлом: «владение и контроль над Гренландией - абсолютная необходимость» для национальной безопасности США.

«Мы не продаемся, - коротко ответил тогдашний премьер-министр острова Муте Эгеде. - Гренландия принадлежит гренландскому народу».

Гренландия, население которой около 57 тысяч человек, обладает широкой автономией, но экономика острова во многом зависит от субсидий Копенгагена.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп также выражал заинтересованность в покупке арктического острова. Тогда, как и сейчас, он получил отказ.