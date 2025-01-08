Рейтинги: популярность «Ээсти 200» упала до рекордно низкой отметки

С учетом опубликованных 8 января данных последнего еженедельного опроса Norstat, 27,1% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 18,4% - Партию реформ и 15,8% - EKRE.

Поддержка партии «Отечество», занимающей лидирующее положение, остается стабильной на протяжении последнего месяца. Поддержка Партии реформ, занимающей второе место, упала на 2,1 процентных пункта почти за месяц. Занявшая третье место EKRE за тот же период увеличила свою поддержку на 3,1 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (14,6%) и СДПЭ (12,7%), а самой малопопулярной парламентской партией является «Ээсти 200» (2,9%).

Центристская партия также медленно, но неуклонно улучшает свои позиции. Если не смотреть на колебания нескольких месяцев, то поддержка партии явно имеет тенденцию к росту. В апреле поддержка Центристской партии составляла 10%, а сейчас выросла до 14,6%.

Популярность социал-демократов, долгое время занимавших в рейтинге третье место, продолжает снижаться: за последнюю неделю она упала на 0,4 процентного пункта до 12,7% после падения с 14,2% до 13,1% неделей ранее.

Коалиционные партии поддерживают в общей сложности 34% респондентов, а оппозиционные - 57,5%.