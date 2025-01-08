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Таллиннский аэропорт обслужил за год рекордное число пассажиров (1)

Редактор: rus.postimees.ee
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Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт. Фото: Eero Vabamägi

Через Таллиннский аэропорт имени Леннарта Мери в 2024 году прошло 3  491 677 человек, что является лучшим показателем за всю историю предприятия, пишет Rus.ERR.

В годовом сравнении пассажиропоток Таллиннского аэропорта увеличился на 18%, выясняется из данных предприятия.

Наибольшее количество пассажиров обслужили авиакомпании AirBaltic (26,6%), Ryanair (18%), Lufthansa (10,2%) и Finnair (8,7%).

Суммарно аэропорты Таллинна, Тарту, Пярну, Курессааре, Кярдла, Кихну и Рухну обслужили в 2024 году почти 3,6 миллиона пассажиров.

Через региональные аэропорты прошли 87 636 пассажиров, что на 39% больше, чем годом ранее.

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