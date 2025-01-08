Так что поводов держаться за транзит у Киева не было никаких. А вот обрубить транзит раньше не давали Венгрия и Словакия, да и Австрия - тоже.

Но юридические обстоятельства, определенно, помогли. Теперь у Венгрии и Словакии просто нет повода атаковать Украину требованиями восстановить транзит российского газа.

На очереди остановка транзита российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» Она-то и проходит по украинской территории. Там сложнее: этот трубопровод заходит на территорию Украины с территории Белоруссии. Военные действия поблизости от «Дружбы» не ведутся. Сроки действия договора о транзите все никак не исчерпаются. Но тем креативнее должны быть те украинские правительственные чиновники, которые отвечают за прекращение транзита российской нефти через «Дружбу».

Россия лишилась транзита газа через Украину в Европу. Фото: DUMITRU DORU

Курск теперь рядом с Курахово

Эти два города теперь идут в новостях рядом, хотя между ними больше 400 километров по прямой. В Курской области украинские силы предприняли контрнаступление. По отдельным обрывочным сведениям, контрнаступление оказалось не менее удачным, чем августовское.

Эксперты и «эксперты», несмотря на разный уровень осведомленности и разный уровень профессионализма, говорят примерно об одном и том же. Они утверждают, что это новое наступление очень нужно, прежде всего, чтобы усилить позиции Киева на переговорах, к которым, вероятно, будет склонять Киев новая команда Белого Дома.