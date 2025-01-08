Крепкие слова в интервью президента, конец украинского транзита для российского газа, новое наступление украинских сил в Курской области и почти утраченное Курахово на Донбассе - вот что было в центре внимания украинцев на минувшей неделе. Рождество по старому стилю не обсуждали совсем. И лишь совсем чуть-чуть спорили о переносе памятника Владимиру Высоцкому с улицы во двор Одесской киностудии. А вот о валюте говорили много и со вкусом, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Эпатаж Зеленского, отказ от транзита газа из РФ в ЕС и контрнаступление ВСУ. Обзор событий в Украине
Интервью украинского президента Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману оказалось чем-то вроде яблока раздора для украинских обитателей соцсетей. Линии раздела проходили по самым разным направлениям. Это хорошо для Украины или плохо? Это для кого три часа жесткого разговора и откровений - для украинцев или для американских лиц, принимающих решения? Кто такой Лекс Фридман - нейтральный шоумен или «вскрывшаяся консерва»?
Беседа в стиле гонзо
Три с половиной часа интервью растащили на цитаты, а местами и на мемы. Да иного не могло быть: Зеленский отвечал жестко, не особо оглядываясь на авторитеты. Он не побоялся даже сравнить масштабы обещанной Вашингтоном помощи и масштабы реально полученного. Понятно, сравнение оказалось не в пользу реально полученной помощи. Примерно раза в два.
Нет, это не выглядело кусанием дающей руки. Он давал понять, что в Киеве тоже «умеют в реал политик» и не будут делать вид, что не замечают попыток партнеров разыграть какие-то собственные сценарии за счет Украины. В Киеве вовсе не забыли отсутствие внятной позиции и у Вашингтона, и у Брюсселя по поводу аннексии Крыма Россией и по поводу ее гибридного вторжения в Донбасс. В Киеве все громче напоминают весьма неприятную историю с Будапештским меморандумом, в рамках которого Украине обещали территориальную целостность и уважение границ в обмен на расставание с ее частью советского ядерного чемодана.
У Зеленского сейчас очень жесткая ситуация. С одной стороны, есть нешуточный риск оказаться без поддержки со стороны новой администрации Белого Дома. И еще налицо более чем успешная операция Кремля по фактически перехвату управления правительствами двух стран - членов ЕС.
Формально Братислава и Будапешт заседают в органах управления Евросоюза и демонстрируют свои евроустремления, но фактически не раз и не два четко играли против соседей по ЕС - в интересах Москвы. В Киеве отлично помнят декабрь 2023 года, когда Виктор Орбан заблокировал предоставление Украине колоссального пакета помощи от Евросоюза.
Но с другой стороны - сильные заверения Брюсселя щедро поддерживать Украину финансово и оружием. Предоставление Украине в январе неназванного числа французских не особо новых, но хорошо модернизированных «Миражей» - тоже сильный сигнал о поддержке. Новый генсек НАТО Марк Рютте реально рубится за то, чтобы Украина получила все нужное для победы и даже чуть-чуть еще. Да, его предшественник Йенс Столтенберг тоже немало сделал для усиления Украины.
Но только Рютте начал называть вещи своими именами и, скажем так, смотреть вверх - мы ж помним кино «Не смотри вверх»? Именно при Рютте активно начали двигаться и вопросы финансирования обороны отдельными странами Альянса, и поставки вооружений Украине как-то живее пошли. Но главное, Рютте не стесняется говорить о прямой угрозе Кремля европейцам. До того, совсем как в фильме «Не смотри вверх», топовые евроатлантические чиновники опасались признавать реальность.
А реальность такова, что РФ идет войной на демократический мир. Горячая фаза Третьей мировой уже идет в украинских степях и лесополосах. Холодная фаза разворачивается в водах Балтики - в атаках на кабели.
Очень сложный баланс интересов и намерений, в котором сплелось очень много чего - вот тот вызов, который нависает над Зеленским, как над президентом воюющей страны. Именно тяжестью и сложностью ситуации объясняются и его матерные слова в описании ситуации с помощью от партнеров, и небывало откровенные ответы, и жесткие определения. Зеленский заходил с козырей и демонстрировал склонность чуть ли не к гонзо-дипломатии. Наверное, это правильная ставка: он не собирается быть приятным собеседником и тихо умирать в углу вместе со всей страной. Если ради расширения поддержки Украины нужен эпатаж, что ж, Зеленский эпатирует.
Интерес Фридмана в этом проекте был очевиден: колоссальное внимание к острой теме и острослову-интервьюируемому. Миллионы просмотров, обильное цитирование в самых разных СМИ.
А большинство украинцев заняло довольно очевидную позицию по поводу выступления Зеленского в подкасте у Лекса Фридмана. Если то выступление поможет понятнее втолковать западным партнерам степень угрозы от РФ, то отлично. Если оно подтолкнет махину санкций и ускорит использование в интересах Украины замороженных российских активов, то просто великолепно. Если оно улучшит понимание в мире о том, что российские войска творят в Украине реальный геноцид – это было бы очень важно.
Даже откровенные оппоненты Зеленского внутри Украины не постеснялись поддержать обсуждение его интервью Фридману вполне позитивными оценками. Потому что эта война слишком дорого обходится Украине и украинцам.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги».
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Газовый узел
С 1 января Украина остановила транзит российского газа через свою трубопроводную систему. У российского Газпрома - истерика, но юридически Киев оказался в этой истории безупречным. 31 декабря закончился предыдущий пятилетний контракт на транзит российского газа, а вот заключать новый в Киеве не стали.
Посыпались, как из мешка, выступления множества экспертов и «экспертов». Российский след просматривался четко: если есть в выступлении что-то вроде «Европа замерзнет без российского газа», то можно не сомневаться - он, в смысле, след, и есть.
Примерно неделю шло бурление мнений по поводу прекращения транзита, после чего вышла на брифинг пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Иконен и порадовала: газовые цены успокоились, запасы в хранилищах - под завязку, а будет надо еще - привезут сжиженный природный газ.
Прекращение продаж российского газа на самый выгодный для Газпрома рынок - на европейский, уже несколько лет было одной из ключевых задач для Киева. Несмотря на доходы от транзита, несмотря на слухи о том, что Путин не отдал приказа бить по украинской газотранспортной системе только ради сохранения транзита - все это меркло на фоне тех миллиардов, которые приносили Газпрому поставки газа в ЕС украинскими трубопроводами. Да и Путин отдавал приказ бить ракетами по украинским газовыми объектам неоднократно.
Так что поводов держаться за транзит у Киева не было никаких. А вот обрубить транзит раньше не давали Венгрия и Словакия, да и Австрия - тоже.
Но юридические обстоятельства, определенно, помогли. Теперь у Венгрии и Словакии просто нет повода атаковать Украину требованиями восстановить транзит российского газа.
На очереди остановка транзита российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» Она-то и проходит по украинской территории. Там сложнее: этот трубопровод заходит на территорию Украины с территории Белоруссии. Военные действия поблизости от «Дружбы» не ведутся. Сроки действия договора о транзите все никак не исчерпаются. Но тем креативнее должны быть те украинские правительственные чиновники, которые отвечают за прекращение транзита российской нефти через «Дружбу».
Курск теперь рядом с Курахово
Эти два города теперь идут в новостях рядом, хотя между ними больше 400 километров по прямой. В Курской области украинские силы предприняли контрнаступление. По отдельным обрывочным сведениям, контрнаступление оказалось не менее удачным, чем августовское.
Эксперты и «эксперты», несмотря на разный уровень осведомленности и разный уровень профессионализма, говорят примерно об одном и том же. Они утверждают, что это новое наступление очень нужно, прежде всего, чтобы усилить позиции Киева на переговорах, к которым, вероятно, будет склонять Киев новая команда Белого Дома.
Пожалуй только в одном «эксперты» по данному поводу отличаются - они пытаются создать иллюзию, что им ведомо, на каких именно позициях украинская армия находится на Курщине вот прямо сейчас. Тогда как эксперты отказываются называть географические пункты, так как молчание в время войны есть чистое беспримесное золото.
Ситуация в Курахове, что на Донбассе - жесткая, дальше некуда. Судя по отрывочным слухам, а другой информации нет по понятным причинам, украинские обороняющиеся часть продолжают цепляться за западную окраину этого городка. Российское командование не считается с потерями в людях и технике. И того, и другого закопано в донецкую глину огромное количество. Но пока что готовность нести эти потери не исчерпана и, к сожалению, метр за метром линия фронта сползает на запад.
Зачем Путину эти клочки земли? Чтобы зайти на возможные переговоры об остановке военных действий с максимально возможным объемом захваченных территорий. В Москве это зовется «реалии на земле». Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ не раз заявлял об этом как о предварительных условиях. Киев торговать землями не готов.
Вот и выходит, что украинские войска на Курщине не только принуждают российское командование стягивать в регион дефицитные для него на Донбассе боевые части. Но еще украинские военные выполняют функции дипломатов - готовят сильную переговорную позицию на возможных переговорах о мире.
Почти 44 миллиарда
Когда война идет уже почти полные три года, все связанное с нею переходит в режим не то чтобы рутинный, а, скорее, в почти предсказуемо сложный. С середины 2024 года поступления финансовой помощи от зарубежных партнеров Украины наконец-то стабилизировались.
На минувшей неделе Национальный банк Украины объявил, что его валютные резервы составили почти 44 миллиарда долларов по итогам прошедшего года. Это рекордный уровень резервов и эта цифра больше примерно на 9%, чем год назад. Такой суммы достаточно для поддержания стабильности национальной валюты - гривны.
Это дает возможность правительству Украины более спокойно обеспечивать тыл для украинской армии. Огромные объемы валюты, проданной на межбанковском рынке за последние месяц или неделю, просто перестали удивлять, а постепенно переходят в разряд привычной статистики. Тем не менее, есть не один и не два эксперта, которые призывают держать полученную извне валюту под замком изо всех сил, не тратя ни цента на поддержку жизнеспособности экономики. Другие, напротив, призывают включить печатный станок и потратить резервы на так называемый «перевод экономики на военные рельсы».
Что ж, если на те рельсы переведут, запросто получится с экономикой, как с Анной Карениной. Она тоже переходила на новые рельсы, да как-то вышло оно у нее с печальными последствиями.
Украина воюет, экономика под ударами ракет и дронов, российские доходы от нефти и газа все еще ощутимы, несмотря на санкции. Финансовая помощь извне - одно из ключевых условий активного сопротивления и шанс на победу для Украины. Причем тут рельсы?