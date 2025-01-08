Правительство: при десинхронизации от российской сети нужно быть готовыми ко всему

Выведение из строя электрических кабелей, как, например, разрыв кабеля Estlink 2 в Финском заливе в конце прошлого года, доставляет неудобства, но во избежание отключения электричества страны, как правило, имеют на такие случаи запасные планы, пояснил премьер-министр Кристен Михал в передаче Esimene stuudio на канале ETV.

«В Эстонии стоит быть готовым к любой ситуации. Скоро годовщина республики, и все помнят, что нужно быть готовыми к разным вещам. И не стоит думать, что наш сосед со временем станет более доброжелательным», - заявил Михал.