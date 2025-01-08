Олимпиада в Милане может частично переехать в США

Строительство новой трассы для бобслея и саней затягивается, и в худшем случае она не будет готова к началу Олимпийских игр. Из-за этого спортсменам, участвующим в бобслее, скелетоне и санном спорте, возможно, придется отправиться за Атлантику для участия в Олимпиаде.

«Арену в Лейк-Плэсиде мы рассматриваем как официальный план B, но только в случае, если не удастся поехать в Кортина-д’Ампеццо», - заявили организаторы агентству AFP.

Американский курорт Лейк-Плэсид, который ранее дважды принимал зимние Олимпийские игры - в 1932 и 1980 годах, не требует значительной подготовки для проведения соревнований в третий раз.

«Компания, ответственная за строительство нового объекта, заявила в декабре, что работа завершена на две трети», - сообщили в организационном комитете Олимпийских игр в Милане. Однако расходы на строительство значительно возросли. Строительство новой ледовой трассы в Кортина-д’Ампеццо проходит непросто.

В конце 2023 года организаторы объявили о приостановке работ на новой трассе. Однако чуть больше года назад они подготовили новый план для завершения строительства.

Расходы значительно возросли - с первоначальной оценки в 42 миллиона евро до более чем 100 миллионов евро. По данным СМИ, существует реальная угроза, что ледовая трасса будет готова по текущему проекту лишь в марте 2026 года. Тогда как зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.