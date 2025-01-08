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ФОТО Автомобиль скорой помощи съехал с дороги, пострадал пациент

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Автомобиль скорой помощи, съехавший с дороги.
Автомобиль скорой помощи, съехавший с дороги. Фото: PPA

Во вторник около восьми часов вечера в деревне Кооравере Пыльваского уезда произошла авария. Автомобиль скорой помощи, направлявшийся по вызову из Кийдъярве в Тарту, съехал с дороги.

По сообщению пресс-секретаря полиции, автомобиль скорой помощи Volkswagen Transporter выехал с дороги на повороте, за рулем находился 63-летний мужчина. В результате аварии легкие травмы получил 34-летний пациент, находившийся в машине.

После оказания первой помощи доставка пациента в больницу продолжилась на другом автомобиле скорой помощи.

Водитель и два сотрудника скорой помощи не пострадали.

Съехавший с дороги автомобиль скорой помощи.
Съехавший с дороги автомобиль скорой помощи. Фото: PPA
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