Во вторник около восьми часов вечера в деревне Кооравере Пыльваского уезда произошла авария. Автомобиль скорой помощи, направлявшийся по вызову из Кийдъярве в Тарту, съехал с дороги.
ФОТО ⟩ Автомобиль скорой помощи съехал с дороги, пострадал пациент
По сообщению пресс-секретаря полиции, автомобиль скорой помощи Volkswagen Transporter выехал с дороги на повороте, за рулем находился 63-летний мужчина. В результате аварии легкие травмы получил 34-летний пациент, находившийся в машине.
После оказания первой помощи доставка пациента в больницу продолжилась на другом автомобиле скорой помощи.
Водитель и два сотрудника скорой помощи не пострадали.