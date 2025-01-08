Каллас: Молдова снова стала мишенью гибридной войны РФ

«Россия продолжает использовать газ в качестве оружия, и Молдова снова стала мишенью ее гибридной войне», - написала Кая Каллас в социальных сетях.

«Благодаря поддержке ЕС Молдова остается устойчивой и хорошо подключенной к европейским энергетическим сетям», - добавила Каллас.

Она также сообщила, что провела беседу с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном.

«В разговоре я подтвердила нашу непоколебимую солидарность с Молдовой», - отметила Кая Каллас.