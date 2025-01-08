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Каллас: Молдова снова стала мишенью гибридной войны РФ

Редактор: rus.postimees.ee
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: NICOLAS TUCAT

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что прекратив поставки газа в Приднестровье, Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, пишет Rus.ERR.

«Россия продолжает использовать газ в качестве оружия, и Молдова снова стала мишенью ее гибридной войне», - написала Кая Каллас в социальных сетях.

«Благодаря поддержке ЕС Молдова остается устойчивой и хорошо подключенной к европейским энергетическим сетям», - добавила Каллас.

Она также сообщила, что провела беседу с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном.

«В разговоре я подтвердила нашу непоколебимую солидарность с Молдовой», - отметила Кая Каллас.

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