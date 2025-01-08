На конкурс поступило 726 фотографий. Фотоработы соревновались в четырех категориях: новость, жизнь, портрет и спорт. В этом году в конкурсе приняли участие 49 человек. Postimees получил пять номинаций.

Жюри Союза пресс-фотографов Эстонии (EPFL) и Союза медиа-компаний Эстонии (EML), в сотрудничестве с Canon и Overall Pro Shop, выбрали лучшие работы из 950 фотографий в категориях: новость, общество, спорт и портрет. Также была определена главная победа - «Пресс-фотография 2024 года».

Председателем жюри выступил исполнительный директор Союза медиа-компаний Эстонии Вяйно Коорберг. «Фотографы - это не просто люди с камерами, они действуют как журналисты, все больше уделяя внимание идеям и рассказывая истории своими снимками», - отметил Коорберг, говоря о развитии фотожурналистики.

От Эстонии в составе жюри работали редактор Postimees Марика Мильве и фотограф Ирис Кивисалу. Среди зарубежных членов жюри были польский фотограф-документалист Дамиан Хробак и пресс-фотограф из Финляндии Рио Гандара.

Из числа победителей в каждой категории жюри выбрало одну фотографию, которая получит титул «Пресс-фотография 2024 года». Сегодня были объявлены номинанты, а 20 февраля на открытии выставки в торговом центре «Виру» будут названы победители.

Каждый победитель в своей категории получит диплом и премию в размере 1000 евро.

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