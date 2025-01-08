Власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров, которые охватили некоторые районы на западе города, пишет Русская Служба Би-би-си. Жителям приказано эвакуироваться.
Лесные пожары охватили запад Лос-Анджелеса, жителей призвали эвакуироваться
В зоне эвакуации в районе Палисейдс проживает около 30 тысяч человек. На пресс-конференции местные чиновники сообщили, что под угрозой находятся около 10 тысяч домов.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что многие строения уже уничтожены огнем.
Глава Пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули заявила, что, несмотря на хаотичную эвакуацию, о пострадавших не сообщалось.
Президент США Джо Байден был проинформирован о происходящем и поддерживает связь с представителями штата и местных властей, сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.
Власти предупреждают, что пожары могут усилиться из-за ветра.
Национальная метеорологическая служба сообщила, что в некоторых районах ожидаются порывы до 160 километров в час.
Ожидается, что повышенный уровень тревоги сохранится до вечера четверга.