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Лесные пожары охватили запад Лос-Анджелеса, жителей призвали эвакуироваться

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BBC
Власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров.
Власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров. Фото: SCANPIX

Власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров, которые охватили некоторые районы на западе города, пишет Русская Служба Би-би-си. Жителям приказано эвакуироваться.

В зоне эвакуации в районе Палисейдс проживает около 30 тысяч человек. На пресс-конференции местные чиновники сообщили, что под угрозой находятся около 10 тысяч домов.

Власти предупреждают об усилении ветра.
Власти предупреждают об усилении ветра. Фото: SCANPIX

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что многие строения уже уничтожены огнем.

Глава Пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули заявила, что, несмотря на хаотичную эвакуацию, о пострадавших не сообщалось.

Повышенный уровень тревоги сохранится до вечера четверга.
Повышенный уровень тревоги сохранится до вечера четверга. Фото: SCANPIX

Президент США Джо Байден был проинформирован о происходящем и поддерживает связь с представителями штата и местных властей, сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

Власти предупреждают, что пожары могут усилиться из-за ветра.

Многие строения уже уничтожены огнем.
Многие строения уже уничтожены огнем. Фото: SCANPIX

Национальная метеорологическая служба сообщила, что в некоторых районах ожидаются порывы до 160 километров в час.

Ожидается, что повышенный уровень тревоги сохранится до вечера четверга.

BBC
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