Украинская гимнастка резко высказалась о российских конкурентках: живут как в борделе

31-летняя Анна Ризатдинова утверждает, что российские гимнастки попадают в нечто вроде «борделя», когда их «срок годности» заканчивается. По ее словам, эту систему якобы возглавляет 76-летняя Ирина Винер, тренер сборной России по художественной гимнастике.

Винер известна как доверенное лицо президента России Владимира Путина. По слухам, Путин познакомился со своей возлюбленной, 41-летней олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой, именно через Винер.

Анна Ризатдинова рассказала на YouTube-канале «Пряма Червона», что, по имеющейся информации, российских гимнасток якобы насильно сводят с высокопоставленными фигурами страны.

«После Олимпиады девушек выстраивали перед мужчинами и говорили им: "выбирайте, кого хотите"», – передает слова Ризатдиновой украинский портал Telegraf.

По словам бронзовой призерки Олимпиады в Рио, такие события происходят на вечеринках, проводимых на роскошных яхтах.

«Я слышала, что если не каждая, то как минимум каждая вторая гимнастка на одной из таких вечеринок выходила замуж за какого-нибудь посла или высокопоставленного чиновника», – сказала Ризатдинова.

По словам Ризатдиновой, спортивная карьера девушек заканчивается, если они отказываются выходить замуж.

«Это совершенно ужасно. Когда у тренера столько власти, ты даже не можешь открыть рот. Ты не можешь ничего сказать, если твоим тренером является Винер», – подчеркнула Ризатдинова.