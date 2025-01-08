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Ускорение роста цен приведет к неприятным последствиям

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В 2025 году кошельки жителей Эстонии подвергнутся серьезной проверке.
В 2025 году кошельки жителей Эстонии подвергнутся серьезной проверке. Фото: Imago / manfred Segerer

По предварительной оценке Eurostat, инфляция в еврозоне в декабре ускорилась до 2,4%. На фоне роста цен кредитные деньги начали дорожать.

Быстрее всего инфляция в декабре росла в Хорватии, где она достигла 4,5%, и Бельгии, где цены выросли на 4,4%. На третьем месте оказалась Эстония, где цены ускорились с 3,8 % в ноябре до 4,1 % в декабре. Инфляция в соседних с нами Финляндии, Латвии и Литве, как обычно, была значительно ниже.

Поскольку инфляция в еврозоне в последние месяцы значительно превышала целевой уровень Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%, ценовое ралли вызывает сомнения в том, что Совет управляющих снизит процентные ставки на своем заседании в конце января. Аналитики считают, что центральный банк все равно будет вынужден снизить базовые ставки, так как без этого невозможно преодолеть экономическую стагнацию в Европе.

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