Ускорение роста цен приведет к неприятным последствиям

Быстрее всего инфляция в декабре росла в Хорватии, где она достигла 4,5%, и Бельгии, где цены выросли на 4,4%. На третьем месте оказалась Эстония, где цены ускорились с 3,8 % в ноябре до 4,1 % в декабре. Инфляция в соседних с нами Финляндии, Латвии и Литве, как обычно, была значительно ниже.