Список: на какие предприятия Инспекция труда нагрянет с проверкой?

В этом году в список включены предприятия с повышенным уровнем риска, где отсутствует актуальный анализ рисков рабочей среды или произошли многочисленные несчастные случаи. В список попали более 2300 предприятий.

Обнародование списка предоставляет работодателям возможность проверить, насколько безопасна рабочая среда, соблюдаются ли ограничения по рабочему и отдыху времени, обеспечены ли сотрудники средствами индивидуальной защиты и обновлен ли анализ рисков, представленный в системе самообслуживания Инспекции труда.

Компании для проверки отбирались по различным критериям. В первую очередь в выборку попали предприятия, чья деятельность связана с наибольшими рисками - это сферы с высоким уровнем тяжелых и смертельных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и факторов, негативно влияющих на здоровье.

Кроме того, в список попали предприятия, не представившие анализ рисков рабочей среды, а также компании с большим числом жалоб, несчастных случаев и трудовых споров. Однако инспекторы могут проверить и предприятия, не попавшие в список.

Какие предприятия попали в список?

Согласно информации на сайте Инспекции труда, в список компаний, подлежащих проверке, вошли такие известные предприятия, как AS Eesti Pagar, AS A. Le Coq, Bigbank AS, Telia Eesti AS, Pagaripoisid OÜ и муниципальная компания AS Tallinna Linnatransport, обеспечивающая общественный транспорт в столице.