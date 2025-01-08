Инспекция труда вновь обнародовала выборку предприятий, которые планируется проверить в этом году. В списке значатся такие компании, как Telia и A. Le Coq.
Список: на какие предприятия Инспекция труда нагрянет с проверкой?
В этом году в список включены предприятия с повышенным уровнем риска, где отсутствует актуальный анализ рисков рабочей среды или произошли многочисленные несчастные случаи. В список попали более 2300 предприятий.
Обнародование списка предоставляет работодателям возможность проверить, насколько безопасна рабочая среда, соблюдаются ли ограничения по рабочему и отдыху времени, обеспечены ли сотрудники средствами индивидуальной защиты и обновлен ли анализ рисков, представленный в системе самообслуживания Инспекции труда.
Компании для проверки отбирались по различным критериям. В первую очередь в выборку попали предприятия, чья деятельность связана с наибольшими рисками - это сферы с высоким уровнем тяжелых и смертельных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и факторов, негативно влияющих на здоровье.
Кроме того, в список попали предприятия, не представившие анализ рисков рабочей среды, а также компании с большим числом жалоб, несчастных случаев и трудовых споров. Однако инспекторы могут проверить и предприятия, не попавшие в список.
Какие предприятия попали в список?
Согласно информации на сайте Инспекции труда, в список компаний, подлежащих проверке, вошли такие известные предприятия, как AS Eesti Pagar, AS A. Le Coq, Bigbank AS, Telia Eesti AS, Pagaripoisid OÜ и муниципальная компания AS Tallinna Linnatransport, обеспечивающая общественный транспорт в столице.
Из выборки исключены предприятия, где член правления является единственным работником. Инспекция сосредоточит внимание на местах, где факторы риска затрагивают большее число сотрудников.
Инспекция труда проведет проверки предприятий в течение 2025 года. Точные даты визитов не указаны, однако в большинстве случаев работодатели получат уведомление о проверке заранее. В отдельных случаях инспекторы могут прибыть без предупреждения.
Проверки охватят вопросы безопасности труда, охраны здоровья и трудовых отношений. Основная цель - предотвращение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и создание безопасной и комфортной рабочей среды.
Предприятиям предоставляется возможность воспользоваться бесплатной консультационной услугой инспекции: это отличный шанс получить профессиональные советы по вопросам рабочей среды, психического здоровья и трудовых отношений. Консультации проводятся на местах по всей Эстонии и являются добровольными. Специалисты помогут улучшить условия труда и предложат лучшие практики и решения, основанные на опыте работы с различными рабочими средами.
Чтобы запросить консультацию, достаточно написать на адрес: ti@ti.ee. Однако стоит помнить, что Инспекция труда оставляет за собой право решать, посетит ли предприятие консультант или инспектор.