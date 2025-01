Список: на какие предприятия Инспекция труда нагрянет с проверкой?

Какие предприятия попали в список?

Согласно информации на сайте Инспекции труда, в список компаний, подлежащих проверке, вошли такие известные предприятия, как AS Eesti Pagar, AS A. Le Coq, Bigbank AS, Telia Eesti AS, Pagaripoisid OÜ и муниципальная компания AS Tallinna Linnatransport, обеспечивающая общественный транспорт в столице.