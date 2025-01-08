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РЕПОРТАЖ На «морковке» – до Валга, и оттуда – в сторону Риги

Перевод: Павел Соболев
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Поезд латвийского пассажирского оператора Vivi уже ждал эстонскую «морковку» в Валга. Однако смена поездов напоминала прыжок из одного века в другой.
Поезд латвийского пассажирского оператора Vivi уже ждал эстонскую «морковку» в Валга. Однако смена поездов напоминала прыжок из одного века в другой. Фото: Ричард Сярк

В ясный полдень понедельника покрытый похрустывающим снегом тартуский вокзал пуст, как таверна в утренние понедельничные часы, и нигде не найти намеков на то, что через полчаса на платформу прибудет поезд, являющийся частью исторического проекта, открывающего железнодорожное сообщение между столицами стран Балтии. Ну и что с того, что, по крайней мере, сейчас этот путь возможен только с двумя пересадками.

Количество людей в вокзальном зале ожидания можно посчитать на пальцах одной руки. Прямо возле входной двери сидит русскоязычная семейная пара пенсионеров, ожидающая того же поезда, но чтобы ехать не в Ригу, а в Валга.

Никто не машет вслед рукой

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