Департамент здоровья предупреждает: в Эстонии планируется проведение похода, который может угрожать жизни

На этом мероприятии участников призывают к многодневному голоданию, включая полный отказ от употребления жидкости. Организаторы распространяют недостоверную информацию, утверждая, что подобное голодание якобы улучшает «жизненную энергию и общее состояние здоровья», а также помогает «избавиться от хронических заболеваний».

Однако Департамент здоровья​ в посте в Facebook подчеркивает, что подобные заявления не только вводят людей в заблуждение, но и могут привести к серьезным последствиям для здоровья.

Многодневное голодание сопряжено с серьезными рисками для здоровья:

Потеря жидкости в размере всего двух процентов от массы тела уже ухудшает когнитивные способности и физическую выносливость.

Колебания уровня глюкозы в крови могут привести к гипогликемии, вызывая тахикардию, слабость и потерю сознания.

Экстремальное голодание и обезвоживание перегружают сердечно-сосудистую систему, увеличивая риск развития аритмий и даже внезапной остановки сердца.

Департамент здоровья отмечает, что утверждения о пользе такого похода для здоровья являются вводящими в заблуждение и противоречат медицинским знаниям. Любое экстремальное голодание и ограничение употребления жидкости допускается исключительно под строгим медицинским наблюдением, а не в условиях дикой природы.