«Опасно для жизни!» Людей приглашают на экстремальный голодный поход за несколько сотен евро

На этом мероприятии участников призывают к многодневному голоданию, включая полный отказ от употребления жидкости. Организаторы распространяют недостоверную информацию, утверждая, что подобное голодание якобы улучшает «жизненную энергию и общее состояние здоровья», а также помогает «избавиться от хронических заболеваний».

Однако Департамент здоровья​ в посте в Facebook подчеркивает, что подобные заявления не только вводят людей в заблуждение, но и могут привести к серьезным последствиям для здоровья.