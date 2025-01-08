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«Опасно для жизни!» Людей приглашают на экстремальный голодный поход за несколько сотен евро

Перевод: Валерия Ермакова
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Департамент здоровья предупреждает!
Департамент здоровья предупреждает! Фото: Terviseameti Facebooki profiil

В Департамент здоровья поступила информация о том, что в районе Леэсоя, Пярнумаа, планируется проведение похода, который может представлять серьезную угрозу для здоровья.

На этом мероприятии участников призывают к многодневному голоданию, включая полный отказ от употребления жидкости. Организаторы распространяют недостоверную информацию, утверждая, что подобное голодание якобы улучшает «жизненную энергию и общее состояние здоровья», а также помогает «избавиться от хронических заболеваний».

Однако Департамент здоровья​ в посте в Facebook подчеркивает, что подобные заявления не только вводят людей в заблуждение, но и могут привести к серьезным последствиям для здоровья.

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