Сильнейший теннисист Эстонии в шаге от выхода в важный турнир

Первый сет проходил относительно равномерно до третьего гейма. К тому моменту Лаял уже отыграл два брейк-пойнта. Однако затем Шимабукуро сумел выиграть пять геймов подряд. В первом из них у Лаяла был шанс сделать брейк на подаче соперника, но реализовать его не удалось. В то же время японец смог дважды взять подачу Лаяла.

Во втором сете, который длился почти час, игра была гораздо более равной. Ни один из игроков не сумел заработать брейк-пойнты, и сет завершился на тай-брейке. Хотя Лаял сразу же проиграл свою подачу, позже он сумел четыре раза взять подачу соперника. У 21-летнего эстонца было два сетбола, и в итоге он выиграл тай-брейк со счетом 8:6.

В решающем сете Лаял сделал брейк в пятом гейме и с этого момента уверенно двигался к победе в сете. Третий сет продолжался около 45 минут, а весь матч длился 2 часа и 13 минут.

В последнем раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии Лаял встретится с португальцем Жайме Фариа (ATP 124).

21-летний Лаял лишь однажды за свою карьеру выходил в основную сетку турнира Большого шлема. Это произошло в прошлом году на Уимблдоне, когда после трех побед в квалификации он встретился в первом раунде с действующим чемпионом Карлосом Алькарасом. Алькарас одержал победу со счетом 7:6, 7:5, 6:2 и позже во второй раз подряд выиграл турнир.

Основной турнир Открытого чемпионата Австралии начнется в Мельбурне в воскресенье, 12 января.