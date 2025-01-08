Попытка оспорить публикации СМИ обернулась для бизнесмена полным провалом

В 2022 году появились новости о том, что Ластик привлек миллионы евро инвестиций в свой стартап Eurora Solutions. После этого в редакцию Postimees обратились обеспокоенные предприниматели, которые ранее сотрудничали с Ластиком. Они предупредили, что инвесторы могут потерять свои деньги из-за его сомнительных методов ведения бизнеса. Сообщалось, что Ластик, переключаясь с одного проекта на другой, оставлял за собой конфликты, судебные разбирательства и подозрения в преступлениях.