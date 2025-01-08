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Попытка оспорить публикации СМИ обернулась для бизнесмена полным провалом

Перевод: Каролина Вертяева
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Марко Ластик.
Марко Ластик. Фото: Erakogu

Почти два года назад Postimees опубликовала серию статей о сомнительных сделках скандального бизнесмена Марко Ластика, предприниматель решил подать на издание в суд. Однако в конце прошлого года суд вынес окончательное решение в пользу Postimees, нанеся Ластику серьезный удар и полностью отвергнув его обвинения.

В 2022 году появились новости о том, что Ластик привлек миллионы евро инвестиций в свой стартап Eurora Solutions. После этого в редакцию Postimees обратились обеспокоенные предприниматели, которые ранее сотрудничали с Ластиком. Они предупредили, что инвесторы могут потерять свои деньги из-за его сомнительных методов ведения бизнеса. Сообщалось, что Ластик, переключаясь с одного проекта на другой, оставлял за собой конфликты, судебные разбирательства и подозрения в преступлениях.

Postimees начал масштабное расследование, прекрасно осознавая, что при публикации компрометирующей информации права на ошибку нет, поскольку Ластик обожает подавать в суд на другую сторону, когда возникают конфликты. Последовали часы записанных интервью с разными источниками, которые дали четкое представление о том, что у Ластика, известного своим грубым языком и склонностью к насилию, речь идет не просто о неэтичных методах ведения бизнеса, а, возможно, о настоящих преступлениях.

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