Почти два года назад Postimees опубликовала серию статей о сомнительных сделках скандального бизнесмена Марко Ластика, предприниматель решил подать на издание в суд. Однако в конце прошлого года суд вынес окончательное решение в пользу Postimees, нанеся Ластику серьезный удар и полностью отвергнув его обвинения.
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Попытка оспорить публикации СМИ обернулась для бизнесмена полным провалом
В 2022 году появились новости о том, что Ластик привлек миллионы евро инвестиций в свой стартап Eurora Solutions. После этого в редакцию Postimees обратились обеспокоенные предприниматели, которые ранее сотрудничали с Ластиком. Они предупредили, что инвесторы могут потерять свои деньги из-за его сомнительных методов ведения бизнеса. Сообщалось, что Ластик, переключаясь с одного проекта на другой, оставлял за собой конфликты, судебные разбирательства и подозрения в преступлениях.