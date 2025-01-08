Не успел Дешам уйти. Стало известно имя возможного главного тренера сборной Франции

Одним из главных претендентов на освободившийся пост считается легендарный французский футболист и бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан.

«Он является одним из достопримечательностей французского и мирового футбола. Именно Зинедин внес свою лепту в развитие нашей национальной команды. Я очень уважаю и восхищаюсь одним из величайших игроков в истории футбола.

Я видел, что он демонстрировал очень высокие результаты с «Реалом». Зидан уже несколько раз выигрывал самый красивый трофей – Лигу чемпионов. Он продемонстрировал степень своего таланта», – заявил президент Федерации футбола Филипп Диалло.

Одна пока все разговоры считаются преждевременными – до завершения контракта у Дешама еще два года. Только после этого будут обсуждаться реальные кандидатуры на пост главного тренера сборной.