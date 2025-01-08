По мнению координатора исследовательской группы Катерины Попковой, эти проблемы можно было бы решить, если бы организация государственных языковых курсов была более гибкой, если бы языковые курсы предлагались работодателями или в рабочее время. Государство также могло бы предложить работодателям налоговые льготы на оплату языковых курсов для своих сотрудников.

Помимо проблем с изучением языка, украинские женщины часто вынуждены работать на низкооплачиваемой и изнурительной работе, которая не соответствует их квалификации и опыту. Из-за отсутствия возможностей они также мирятся с плохими условиями труда, на которые эстонки не согласились бы. Это, в свою очередь, затрудняет их участие в языковых курсах и карьерный рост.

Украинки рекомендуют работодателям и организациям дополнительного образования обратить особое внимание на положение беженцев с одним родителем и поддержать женщин-беженок в получении профессий, традиционно ориентированных на мужчин.

Участницы опроса сталкиваются в Эстонии с унизительными гендерными стереотипами, а также с дискриминацией по признаку национальности, статуса беженца, знания языка и/или пола. Женщины считают, что в Эстонии они гости и поэтому не имеют права защищать себя или выражать свое несогласие, даже когда сталкиваются с несправедливостью.