В Ласнамяэ вводят временные парковочные ограничения для улучшения дорожного движения

«Нам удалось найти компромисс, благодаря которому мы сможем повысить качество обслуживания и сохранить парковочные места. Установленный ранее временный запрет на стоянку транспортных средств на Ляэнемере теэ и улице Лийкури уже оправдал себя, о чем свидетельствует и обратная связь, которую мы получаем от жителей», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

«При введении новых изменений мы опирались на имеющуюся практику и полученную от жителей обратную связь. Действующий с прошлого сезона временный запрет на остановку на Ляэнемере теэ и улице Лийкури существенно улучшил качество услуг по уборке и позволил ликвидировать простаивавшие без использования долгое время автомобили, расширив таким образом возможности для парковки как для местных жителей, так и для гостей района», - добавила Юрченко.