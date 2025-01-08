В продукте эстонского производителя, борющегося за «чистый» мед, выявлен недопустимый ингредиент

«В продукте Sireli MESI, 250 граммов, срок годности до 04.03.2027 обнаружены посторонние сахара», - сообщила ведущий специалист отдела продовольствия PTA Кайза Муутра. Она заверила потребителей, что данный продукт был отозван упаковщиком. Потребители, которые приобрели продукцию из этой партии, имеют право подать жалобу продавцу.