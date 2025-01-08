В прошлом году при проверке продающегося в Эстонии меда Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) обнаружил посторонние сахара в продукте эстонского производителя.
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В продукте эстонского производителя, борющегося за «чистый» мед, выявлен недопустимый ингредиент
«В продукте Sireli MESI, 250 граммов, срок годности до 04.03.2027 обнаружены посторонние сахара», - сообщила ведущий специалист отдела продовольствия PTA Кайза Муутра. Она заверила потребителей, что данный продукт был отозван упаковщиком. Потребители, которые приобрели продукцию из этой партии, имеют право подать жалобу продавцу.