Он сказал, что это не единственная газовая станция, которая будет построена в Эстонии. Страна продолжает строительство ветропарков, но даже если они будут построены, все равно нужно будет порядка 1200 мегаватт контролируемых мощностей, которые не будут зависеть от ветра или солнца.

На начальных этапах нарвская станция будет работать на сжиженном природном газе, но если в будущем в Эстонии удастся наладить производство биометана, то и ее можно будет сделать более экологичной.

«Для нас сейчас главное, чтобы были контролируемые мощности, а в Нарве был источник тепла, гарантирующий приемлемые цены», - подчеркнул Свет. По его словам, чем дальше, тем меньше у Европы зависимость от российского газа, тем больше диверсифицируются источники, из которых Эстония покупает газ.

«Мы покупаем газ и в Литве и Финляндии, поскольку они на постоянной основе принимают суда со сжиженным газом. Мы готовы к тому, чтобы в случае кризиса принимать эти суда в Палдиски», - заявил Свет, добавив, что нет причин предполагать, что к 2028 году газ будет недоступен или цена на него будет слишком высока.