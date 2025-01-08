В среду в Нарвском колледже Тартуского университета состоялась всеэстонская ярмарка реновации. Приехал на нее и министр инфраструктуры Владимир Свет, который рассказал журналистам не только о проблемах реновации, но и о готовящемся строительстве газовой электростанции в Нарве.
На прошлой неделе появилась информация о том, что правительство собирается выделить 100 миллионов евро на строительство в третьем по величине городе страны газовой станции. Это будет когенерационная станция и, вполне вероятно, она поможет сохранить цены на тепло на уровне 2024 года. Станция, предположительно, будет готова к 2028 году.
Она сможет обеспечить город теплом по такому же принципу, по какому ранее это делал 11-ый энергоблок. На сегодняшний день 11-ый энергоблок в Нарве работает только в том случае, если электричество, производимое на нем, окупается, но это зависит по большей части от погодных условий, которые этой зимой не сыграли Нарве на руку. Планируемая газовая станция так же будет производить электричество, параллельно отапливая Нарву.
В понедельник вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван заявил, что вместо запланированной газовой электростанции мощностью 100 мегаватт в Нарве государство должно построить эту же станцию мощностью 200 мегаватт неподалеку от Таллинна. Но Владимир Свет сказал, что это решение принимает не Ярван.
«Вице-мэр состоит в партии Isamaa, которая не формирует правящую коалицию. Коалиция же считает, что станция нужна именно в Нарве, потому что здесь должна быть доступная цена на отопление. Если мы посмотрим на проблемы, которые сейчас есть на имеющихся мощностях, они не только в цене, но и в вопросе оборудования, на котором это тепло нужно производить», - сказал Свет на пресс-конференции, добавив, что позиция государства остается неизменной.
Он сказал, что это не единственная газовая станция, которая будет построена в Эстонии. Страна продолжает строительство ветропарков, но даже если они будут построены, все равно нужно будет порядка 1200 мегаватт контролируемых мощностей, которые не будут зависеть от ветра или солнца.
На начальных этапах нарвская станция будет работать на сжиженном природном газе, но если в будущем в Эстонии удастся наладить производство биометана, то и ее можно будет сделать более экологичной.
«Для нас сейчас главное, чтобы были контролируемые мощности, а в Нарве был источник тепла, гарантирующий приемлемые цены», - подчеркнул Свет. По его словам, чем дальше, тем меньше у Европы зависимость от российского газа, тем больше диверсифицируются источники, из которых Эстония покупает газ.
«Мы покупаем газ и в Литве и Финляндии, поскольку они на постоянной основе принимают суда со сжиженным газом. Мы готовы к тому, чтобы в случае кризиса принимать эти суда в Палдиски», - заявил Свет, добавив, что нет причин предполагать, что к 2028 году газ будет недоступен или цена на него будет слишком высока.
«Газовая электростанция является не только наиболее реализуемым вариантом, но и самым целесообразным», - сказал он, уточнив, что правительство сейчас занимается поиском решений для ситуации с ценами на отопление в городе до 2028 года. Поскольку изначально шла речь о том, что 11-ый энергоблок будет запущен только на текущий отопительный сезон, не исключено, что нужно будет провести реновацию или обновление оборудования, на котором блок работает сейчас.
«Это большая инвестиция, но не такая большая, как 100 миллионов на строительство станции. Министр энергетики и его коллеги уже занимаются этим вопросом», - сказал Свет.
На вопрос о том, стоит ли в Эстонии в ближайшее время ожидать атомную электростанцию, министр инфраструктуры ответил довольно туманно. «Этот вариант не списан со счетов, и когда Эстония подойдет к своему плану по увеличению количества возобновляемых источников энергии, нам все равно нужно будет решить, за счет чего мы обеспечиваем стабильность системы. Это может быть и газ, и атомы», - сказал он.
Но проблема заключается в том, что система компактных атомных электростанций, которую предлагают применить в Эстонии, пока является скорее теоретической. «Мы знаем, что ее активно разрабатывают и готовятся применять в Канаде, к нам даже приезжал министр энергетики из той канадской провинции, где это будет применяться», - заявил министр инфраструктуры.
«На данный момент мы держим эту дверь открытой, но не готовы полностью полагаться на этот вариант, так как пока не знаем, как именно эта технология будет работать в той же Канаде и какую стоимость она будет выдавать потребителям», - сказал Свет, подчеркнув, что пока это вопрос будущего.