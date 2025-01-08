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От подарка бабушке до интимных снимков: что происходит с фотографиями, распечатанными в студиях?

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Распечатанные фотографии. Иллюстративное фото.
Распечатанные фотографии. Иллюстративное фото. Фото: Postimees

Развитие технологий и возможно другие причины сделали фотографирование частью нашей повседневной жизни. Люди делают снимки постоянно, иногда запечатлевая буквально все вокруг. Кто-то хочет сохранить повседневные моменты, сделанные на пленку, кто-то распечатать трогательные семейные фотографии для альбома, а кто-то - сохранить снимки с интимной фотосессии в тайнике. В таких случаях многие обращаются в специализированные фотосалоны. TVNET+ решил узнать, что происходит с фотографиями после их печати.

Все еще востребованная услуга

Хотя многие предпочитают хранить фотографии в цифровом формате, услуга фотопечати все еще остается востребованной. Люди приносят в фотосалоны снимки, чтобы запечатлеть важные события своей жизни - как личные, так и публичные.

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