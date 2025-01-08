Танкер Eagle S признан опасным, его выход в море запрещен финскими властями

Агентство Traficom арестовало судно на основании выявленных нарушений, что означает запрет на его эксплуатацию до устранения серьезных недостатков, говорится в официальном заявлении.

По результатам проверки государственного портового контроля на судне Eagle S было выявлено 32 неисправности.

Три неисправности были достаточно серьезными, чтобы приостановить эксплуатацию судна, - они касались пожарной безопасности, навигационного оборудования и вентиляции в насосном отделении, заявили в Traficom.

В частности, были нарушены требования к противопожарным системам и навигационному оборудованию, а также выявлены проблемы с вентиляцией насосного отделения. Любое из этих трех нарушений могло привести к аресту судна, пояснила на пресс-конференции генеральный директор морского сектора Traficom Санна Соннинен. Судно не сможет покинуть порт до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность.

На борту Eagle S находится 35 000 тонн бензина российского происхождения, стоимость которого оценивается в 20 миллионов евро. Traficom допускает возможность перемещения судна в другое место для проведения ремонта. Из-за опасного груза маневрирование потребует соблюдения особых условий.

Соннинен отметила, что точный срок устранения нарушений пока неизвестен. Для проведения ремонта потребуется внешняя помощь и время.

Eagle S уже подвергался проверке в 2003 году в порту Ганы, где был арестован из-за 24 выявленных нарушений, которые требовали устранения. В 2023 году судно также проверяли в порту Бельгии. Финляндия использовала результаты предыдущих проверок при проведении текущей инспекции.