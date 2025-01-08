Нефтяной танкер Eagle S, который входит в теневой флот России и подозревается в повреждении электрических и телекоммуникационных кабелей в Финском заливе, был признан непригодным для эксплуатации по результатам портового контроля, сообщило Финское агентство транспорта и коммуникаций Traficom.
Танкер Eagle S признан опасным, его выход в море запрещен финскими властями
Агентство Traficom арестовало судно на основании выявленных нарушений, что означает запрет на его эксплуатацию до устранения серьезных недостатков, говорится в официальном заявлении.
По результатам проверки государственного портового контроля на судне Eagle S было выявлено 32 неисправности.
Три неисправности были достаточно серьезными, чтобы приостановить эксплуатацию судна, - они касались пожарной безопасности, навигационного оборудования и вентиляции в насосном отделении, заявили в Traficom.
В частности, были нарушены требования к противопожарным системам и навигационному оборудованию, а также выявлены проблемы с вентиляцией насосного отделения. Любое из этих трех нарушений могло привести к аресту судна, пояснила на пресс-конференции генеральный директор морского сектора Traficom Санна Соннинен. Судно не сможет покинуть порт до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность.
На борту Eagle S находится 35 000 тонн бензина российского происхождения, стоимость которого оценивается в 20 миллионов евро. Traficom допускает возможность перемещения судна в другое место для проведения ремонта. Из-за опасного груза маневрирование потребует соблюдения особых условий.
Соннинен отметила, что точный срок устранения нарушений пока неизвестен. Для проведения ремонта потребуется внешняя помощь и время.
Eagle S уже подвергался проверке в 2003 году в порту Ганы, где был арестован из-за 24 выявленных нарушений, которые требовали устранения. В 2023 году судно также проверяли в порту Бельгии. Финляндия использовала результаты предыдущих проверок при проведении текущей инспекции.
На борту судна остается экипаж из 24 человек, семеро из которых не могут покинуть Финляндию, поскольку проходят по делу как подозреваемые, сообщает финская пресса. При этом нарушений в квалификации и навыках экипажа выявлено не было.
Условия проживания и питание на борту Eagle S соответствуют всем необходимым стандартам, хотя Traficom сделал несколько незначительных замечаний, которые легко устранить.
В ходе ремонтных работ экипаж может быть частично заменен, однако на борту должно оставаться достаточное количество моряков для обеспечения навигации. Экипаж настроен на сотрудничество, подтвердила Санна Соннинен.
Eagle S – это танкер, который не обладает достаточным ледовым классом для плавания в период ледостава, например, в восточной части Балтийского моря. Влияние холодной погоды на возможность перемещения судна станет ясно по мере актуализации вопроса, пояснила Соннинен.
Traficom регулярно проводит проверки судов в порту, поэтому контроль Eagle S не был чем-то необычным, сообщает Yle. Эти проверки имеют критическое значение для обеспечения безопасности мореплавания. Подобные процедуры проводятся на основе международного морского права в сотрудничестве с Международной морской организацией (IMO).
Финские власти арестовали Eagle S, плавающий под флагом Островов Кука, 28 декабря в рамках расследования саботажа.
Нефтяной танкер подозревается в повреждении электрического кабеля Estlink 2 в Финском заливе на Рождество. Помимо электрического кабеля, были повреждены четыре телекоммуникационных кабеля, проходящих через залив.
В настоящее время судно находится в Порвоо.