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В тени строительства метанолового завода идет активная борьба за лакомый участок земли

Перевод: Ева Ойжинская
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Государственные земли в Пярну, на которые в настоящее время распространяется запрет на вырубку леса в связи с охраной ценных природных местообитаний, представляют собой привлекательный актив для предпринимателей благодаря удачному расположению рядом с будущей грузовой станцией трассы Rail Baltica.
Государственные земли в Пярну, на которые в настоящее время распространяется запрет на вырубку леса в связи с охраной ценных природных местообитаний, представляют собой привлекательный актив для предпринимателей благодаря удачному расположению рядом с будущей грузовой станцией трассы Rail Baltica. Фото: Martin Pedaja

Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ) ради предполагаемой миллиардной инвестиции в метаноловый завод пожертвовал охраняемым лесом в Пярну. Он ускорил продажу участка, не упоминая завод в документах. Этот участок также заинтересовал мэрию Пярну, которая под предлогом строительства завода начала детальную планировку, меняющую генеральный план.

Министр Кельдо, министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) и мэрия Пярну демонстрируют готовность пойти на все, лишь бы в Пярну построили метаноловый завод.

Однако в документах, касающихся подготовки к продаже леса и перевода 17,6 га земли в статус промышленной территории, о метаноловом заводе нет ни слова. Мэрия до сих пор отказывается упоминать его даже в будущем генеральном плане. Для строительства потенциально опасного завода город должен был бы инициировать специальную планировку, но вместо этого начал процесс детальной планировки, что позволяет легко изменить назначение участка.

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