Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ) ради предполагаемой миллиардной инвестиции в метаноловый завод пожертвовал охраняемым лесом в Пярну. Он ускорил продажу участка, не упоминая завод в документах. Этот участок также заинтересовал мэрию Пярну, которая под предлогом строительства завода начала детальную планировку, меняющую генеральный план.
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В тени строительства метанолового завода идет активная борьба за лакомый участок земли
Министр Кельдо, министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) и мэрия Пярну демонстрируют готовность пойти на все, лишь бы в Пярну построили метаноловый завод.