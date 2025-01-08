В тени строительства метанолового завода идет активная борьба за лакомый участок земли

Однако в документах, касающихся подготовки к продаже леса и перевода 17,6 га земли в статус промышленной территории, о метаноловом заводе нет ни слова. Мэрия до сих пор отказывается упоминать его даже в будущем генеральном плане. Для строительства потенциально опасного завода город должен был бы инициировать специальную планировку, но вместо этого начал процесс детальной планировки, что позволяет легко изменить назначение участка.