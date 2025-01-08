В 1970 году Эрм окончила Таллиннскую консерваторию, где изучала композицию под руководством Виллема и Эугена Каппа. По ее словам, ее музыкальное творение состоит всего из пары театральных пьес и пары эстрадных песен, написанных для забавы ради. Но как журналист она добилась гораздо большего: написала на темы джаза и популярной музыки, а также книгу «От польки до рока: панорама эстонской популярной музыки» (1984), вышедшую в двух изданиях и на четырех языках, рассказывающий об эстонской популярной музыке и музыкантах.

«Локомотив культуры»

«Локомотив культуры» - ежегодная награда и почетный титул газеты Postimees, присуждаемый с 2005 года. К титулу прилагается деревянный локомотив ручной работы, сделанный столяром Борисом Пуусеппом.

Лауреата премии «Локомотив культуры» выбирает редакция отдела культуры Postimees. Для отдела культуры Postimees это человек или предприятие, хорошее влияние которого на эстонскую культуру не вызыввет никаких сомнений.

Предыдущие лауреаты премии «Локомотив культуры» Postimees:

2005 год - Андо Кивиберг за продвижение народных преданий;

2006 - Юлар Марк за инициирование общественных дебатов по архитектуре;

2007 - Март Таниэль за операторскую работу в фильмах «Осенний бал», «Нож» и «Ян Ууспыльд едет в Тарту»;

2008 - Анне Ранде за приобщение детей к книгам и изобразительному искусству;

2009 - Мярт Вяльятага за редактирование журнала Vikerkaar и кураторство серии «Avatud Eesti Raamat» («Открытая эстонская книга»), в рамках которой на эстонском языке доступна большая часть классической философии, а также современные тексты;

2010 - Индрек Казела за сохранение кинотеатра «Сыпрус»;

2011 - Юхану Ульфсаку за вклад в развитие эстонского театра;

2012 - команде передачи Tujurikkuja за красноречивую и профессиональную работу по отражению общественной жизни и широкой культурной сцены;

2013 - команде Hooandja за инициирование и реализацию идеи краудфандинговой платформы;

2014 - Рауль Саареметс, музыкант, диджей, ведущий Радио 2, которого также можно назвать учителем, поскольку его деятельность уже несколько десятилетий влияет на музыкальный вкус эстонцев;

2015 - Ольга Темникова, галерист и неутомимый посол эстонского искусства;

2016 - Loomingu Raamatukogu, которая постоянно преподносит своим читателям сюрпризы и дарит назабываемой опыт чтения;

2017 - Энн Кунила за знакомство с эстонским искусством;

2018 - Фестиваль Augustibluus. За популяризацию и имидж жанра блюза в эстонской культуре с его благородными традициями и ключевым значением в развитии поп- и рок-культуры стран Запада;

2019 - издательство Ilmamaa - за многолетнюю деятельность по посредничеству в распространении литературы, мемуаров и интеллектуальных материалов, в частности за работу с книжными сериями Eesti mõttelugu и Avatud Eesti raamat;

2020 - Тийна Локк и PÖFF, за развитие кинокультуры в Эстонии.

2021 - Хендрик Линдепуу, за многолетнее, целенаправленное, плодотворное и умелое посредничество в переводе польской литературы на эстонский язык;

2022 - Пеэтер Ялакас - за руководство театром Von Krahli;

2023 - Пааво Ярви - за то, что открыл миру эстонскую музыку, основал Эстонский фестивальный оркестр и сделал его влиятельным.