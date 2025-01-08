Проблемой как эстонской, так и общеевропейской экономики в последние годы был слабый рост добавленной стоимости и инноваций. Экономика США, напротив, развивается быстрыми темпами. По мнению экспертов, ключевой задачей для наших компаний является выход на новые рынки со своей продукцией и преодоление разобщенности между европейскими странами.
Эксперты: экономика Эстонии нуждается в позитивном шоке
По словам главы подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьяна Савченко, в сложных экономических условиях последних лет одним из важнейших факторов для эстонских предприятий при принятии инвестиционных решений было повышение эффективности, в том числе энергоэффективности, и поиск таким образом конкурентных преимуществ.
«Сегодня стоимость финансирования находится на весьма приемлемом для предприятий уровне, и теперь, когда Euribor также снижается с пикового уровня, они смелее смотрят на свои инвестиционные планы и рассматривают возможность инвестирования в новые решения, которые позволят повысить производительность и, таким образом, помогут нам конкурировать на внешних рынках», - говорит Савченко.
В то же время эффективность и создание добавленной стоимости остаются проблемой для эстонских компаний. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане отмечает, что сейчас ключевой вопрос заключается в том, как лучше конкурировать в будущем и выйти на новые географические рынки, экономика которых развивается не по тому же циклу, что наша.
«На самом деле это повод задуматься для всей Европы, потому что если десять лет назад экономики Европы и США были сопоставимы по размеру, то сегодня инновации в США достигли широких масс, и их экономика стремительно обгоняет нашу», - говорит Ребане.
По мнению Каспара Оя, старшего экономиста Банка Эстонии и экономического советника президента, проблема Эстонии и Европы в целом заключается не столько в отсутствии инноваций, сколько в том, что они не доходят до конечных продуктов.
«В Эстонии есть ряд компаний, занимающихся глубокими технологиями, которые разрабатывают очень инновационный продукт, но не могут сами его производить. Они продают лицензию в Америку или даже в Азию, где этот продукт потом производят», - говорит Оя. - Это пример общей ситуации с финансированием и фрагментацией в Европе, которую мы должны преодолеть, углубляя сотрудничество и делая рынки похожими, чтобы нам было легче вывести на рынок инновационный продукт, разработанный в одной стране, или найти финансирование для его дальнейшего развития в другой».
Савченко считает, что в наступающем 2025 году основной задачей для бизнеса может стать преодоление длительного периода стагнации и более смелые инвестиции в рост: «Основное внимание должно быть сосредоточено на том, как перейти от роли субподрядчика к роли продавца конечного продукта, что позволит повысить рентабельность и, в более широком смысле, добавленную стоимость нашей экономики».
Оя добавил, что нам нужно больше оптимизма в отношении общей картины эстонской экономики, поскольку инвестиционные решения требуют в целом позитивного отношения.
«Позитивный настрой, в свою очередь, возникает, когда мы испытываем сильные позитивные потрясения, которые вселяют в общество оптимизм в отношении будущего. И именно такой шок нам крайне необходим, чтобы вывести страну и общество из затяжного застоя последних нескольких лет», - говорит Оя.