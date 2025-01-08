Неопознанный летающий аппарат несколько часов кружил над Эстонией

Онлайн-ресурс Flightradar24, который в режиме реального времени отслеживает полеты воздушных судов, утром в среду зафиксировал появление в небе Эстонии неопознанного летательного аппарата, который шесть раз пролетел над территорией страны, разворачиваясь недалеко от границ с Латвией.