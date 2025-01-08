Утром 8 января в эстонском небе появился безымянный летательный аппарат, который несколько часов неоднократно перемещался от южных границ почти до Таллинна. Rus.Postimees узнал, что это было.
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Неопознанный летающий аппарат несколько часов кружил над Эстонией
Онлайн-ресурс Flightradar24, который в режиме реального времени отслеживает полеты воздушных судов, утром в среду зафиксировал появление в небе Эстонии неопознанного летательного аппарата, который шесть раз пролетел над территорией страны, разворачиваясь недалеко от границ с Латвией.
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