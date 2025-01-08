Легендарный футболист, имеющий 11 детей от семи женщин, вновь разводится

Роберто Карлос, которого когда-то считали одним из лучших левых защитников в мире, разводится после 15 лет брака, сообщают мировые издания. 51-летний бывший футболист и 40-летняя Луккон, работающая физиотерапевтом, поженились в 2009 году и воспитывают двоих общих детей.

У бывшего защитника мадридского «Реала», который продолжает тесно сотрудничать с клубом, до нынешнего брака было шесть отношений, в которых он стал отцом. Однако все они закончились расставаниями. Но это еще не все: в одном из интервью несколько лет назад Роберто Карлос признался, что сам точно не знает, сколько у него детей от разных женщин.

По данным испанских и южноамериканских таблоидов, у Карлоса якобы не менее 11 детей от семи женщин. «Трудно сказать, с кем именно у меня есть дети. У меня восемь детей от шести-семи разных женщин», - заявил он.

«Мать одного из моих детей была мексиканкой, другой - венгеркой, а остальные - из Бразилии», - рассказал Роберто Карлос в интервью La Gazzetta dello Sport в 2014 году. С тех пор он стал отцом еще несколько раз.

Особенность начавшегося развода заключается в том, что родители Марианы Луккон переехали в дом Карлоса, и теперь бывший футболист вынужден временно переселиться в помещения мадридского «Реала», сообщает Daily Mail.

Бывший защитник продолжает работать в качестве «посла» этого испанского топ-клуба и сохраняет с ним хорошие отношения. По оценкам, состояние Роберто Карлоса составляет около 160 миллионов евро, что, вероятно, сделает развод после 15 лет брака долгим процессом.

#HCHDeportes | Roberto Carlos se habría mudado a la ciudad deportiva del Real Madrid tras separarse. Según 'Estadio Deportivo', el brasileño, padre de al menos once hijos con siete mujeres distintas, se va a divorciar de la fisioterapeuta Mariana Luccon y ha buscado cobijo en las… pic.twitter.com/GT7dTu4zqZ — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) January 6, 2025

51-летний Роберто Карлос стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 2002 году. С мадридским «Реалом» он трижды выигрывал Лигу чемпионов и четыре раза становился чемпионом Испании.