КОЛОНКА СОБОЛЕВА Трамп как следует оторвался на «мальчишнике», как он будет вести себя после «свадьбы»?

Безусловно, главным вызовом для западного мира является сейчас крупномасштабная война, развязанная Россией против Украины. Трамп на позавчерашнем брифинге тоже много говорил об этой войне, в очередной раз обвинил в ней уходящую администрацию Байдена, и в этом не было ничего нового, кроме разве что того, что особо упрекнул он Байдена в этот раз в игнорировании чуть ли не обоснованных тревог Владимира Путина в связи с планами по интеграции в НАТО Украины.

Эти чуть усиленные нотки в уже всем известной мелодии Трампа, однако, едва ли могли как-то специально поразить лидеров стран-союзников США и Украины, хотя для них и естественно свою поддержу Киева в отражении агрессии объяснять как раз тем, что в современном мире у суверенных государств должно быть неукоснительное право самим выбирать блоки, к которым они хотят принадлежать.

Однако куда более проблемным и тревожным стал демонстративный отказ Трампа дать гарантии, что он ни при каких условиях не пойдет на меры военного и экономического принуждения для получения контроля над Гренландией и Панамским каналом.