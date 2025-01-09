Дональд Трамп во вторник заявил о желательности присоединения Канады к США и в заинтересованности Вашингтона в получении контроля над Гренландией. Журналист Павел Соболев размышляет, станет ли после инаугурации Трамп более сдержан в высказываниях, и можно ли легкомысленно относиться к его эксцентричным инициативам.
КОЛОНКА СОБОЛЕВА ⟩ Трамп как следует оторвался на «мальчишнике», как он будет вести себя после «свадьбы»?
Дональд Трамп 7 января дал свой первый брифинг после формального утверждения его победы на выборах. Во время этой пресс-конференции он наговорил немало вещей, которые только укрепили беспокойство тех современников, которые с изрядной опаской ждут возвращения Трампа в Белый дом.
Причем это касается как тех экспертов, кто предрекает, что в кресле президента Трамп станет вести себя больше подобающим не политику, а бизнесмену образом, так и тех, кому кажется, что Трамп собирается строить совершенно новый и достаточно пугающий миропорядок.
При этом ряд замечаний, которые Трамп сделал насчет своих планов на свое второе президентство, прозвучали настолько фантастично, что в их материальное осуществление, вероятно, не способны поверить даже самые убежденные трамписты. Инаугурация Трампа намечена на 20 января, и вторничный брифинг немного напоминал «мальчишник» перед свадьбой, на котором жених в последний раз позволяет себе «радости жизни», от которых вынужден будет отказаться после официальной смены матримониального статуса.
Просто обратить сказанное в мемы уже не получится
В иной ситуации заявления, подобные сделанным Трампом 7 января, могли бы послужить источником для формирования новой волны мемов, примерно в таком же русле, как это случилось после дебатов Трампа с Камалой Харрис и репликой о поедаемых кошках и собаках.
Однако сейчас, когда до превращения Трампа в главу самого могущественного государства мира осталось 12 дней, такую легкомысленность уже не могут позволить себе как минимум руководители и дипломаты других ведущих западных держав, поскольку логика высказываний Трампа вступает в сильные противоречия с тем, на чем они привыкли строить свою политику.
Безусловно, главным вызовом для западного мира является сейчас крупномасштабная война, развязанная Россией против Украины. Трамп на позавчерашнем брифинге тоже много говорил об этой войне, в очередной раз обвинил в ней уходящую администрацию Байдена, и в этом не было ничего нового, кроме разве что того, что особо упрекнул он Байдена в этот раз в игнорировании чуть ли не обоснованных тревог Владимира Путина в связи с планами по интеграции в НАТО Украины.
Эти чуть усиленные нотки в уже всем известной мелодии Трампа, однако, едва ли могли как-то специально поразить лидеров стран-союзников США и Украины, хотя для них и естественно свою поддержу Киева в отражении агрессии объяснять как раз тем, что в современном мире у суверенных государств должно быть неукоснительное право самим выбирать блоки, к которым они хотят принадлежать.
Однако куда более проблемным и тревожным стал демонстративный отказ Трампа дать гарантии, что он ни при каких условиях не пойдет на меры военного и экономического принуждения для получения контроля над Гренландией и Панамским каналом.
Если говорить об экономическом принуждении, то оно еще как раз остается в границах тех ожиданий, которые касаются того, что Трамп собирается действовать в глобальной политике как предприниматель. Когда же речь заходит о принуждении военном, это наверняка заставляет вздрогнуть Шольца, Макрона, Стармера, потому что каждый из них по сотне или более раз в последние месяцы, указывая на Россию как на страну-агрессора, подчеркивал, что в современном мире недопустимо перекраивать госграницы военным путем и что подобному поведению необходимо давать отпор.
Ультиматумы не тираниям, а демократиям?
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен уже заявила, что не может себе вообразить, что США могут применить военные или экономические меры для получения контроля над Гренландией - автономной датской территорий. Скорее всего, если говорить о военных мерах, то представить условия для их применения не достанет, скорее всего, воображения и у Трампа, но когда он говорит об этом, он пытается показать, что для него практически не существует никаких табу, когда он собирается отстаивать американские национальные интересы.
И вот здесь начинается самое интересное. В теоретическом установлении контроля над Гренландией Трамп видит возможность положить конец угрожающей глобальной безопасности проявляемой в этом регионе активности китайских и российских кораблей.
Даже соглашаясь с обоснованностью соответствующих опасений, которые выступают разительным контрастом к фантазиям Кремля о нацизме в Киеве и инкубаторах радиоактивных комаров в Харькове, невозможно не обратить внимание на то, что Трамп - прямо как привычно Путину - при обозначении приемлемых для него способов защиты интересов США выказывает минимальный уровень уважения к территориальной целостности другого государства.
И это государство - это отнюдь не враждебные свободному миру Россия и Китай, лучшими мерами по сдерживанию которых была бы военная помощь Украине или Тайваню, а одно из олицетворений этого свободного мира, страна с высочайшими демократическими стандартами.
И пусть ни один здравомыслящий человек вчера не стал всерьез опасаться того, что американские войска однажды высадятся на земле Гренландии в целях установления на ней американского протектората (и даже сам Трамп наверняка не имеет такой картины в своей голове), много кому вчера наверняка пришлось брезгливо поморщиться при осознании того, что новый лидер свободного мира берет в свой обиход риторические приемы и логические схемы, присущие как раз лидерам мира несвободного.
Еще труднее, чем аннексию Гренландии, будет представить вхождение Канады в состав США в качестве нового штата, но и эту часть вчерашних рассуждений Трампа крайне трудно воспринимать просто как вульгарную и бредовую шутку. Можно, конечно, крутить пальцем у виска в тот момент, когда Трамп рассуждает, что утрата Канадой независимости в пользу перемещения в «американскую гавань» и избрание Уэйна Грецки первым губернатором штата Канада осчастливили бы канадцев, но это был бы слишком «легкий путь».
Узнаваемые общие черты
Гораздо честнее заметить, что пусть даже и в шутливом тоне, но Трампу нравится продвигать идею мага-возвращения Америке величия через расширение ее территории, и это очень похоже на ту самую вальяжность хозяина Кремля, проявляемую при его любимых рассуждениях о «не заканчивающихся нигде границах» РФ или об «одном народе».
И что еще неприятнее, даже в тех случаях, когда Трамп не собирается никого оккупировать, а лишь говорит о намерении переименовать Мексиканский залив (в Американский), это выставляет нового лидера ведущей западной державы «мыслителем» уровня депутатов Госдумы, счастливо рапортовавших в 2014 году о замене в меню парламентской столовой киевской котлеты на крымскую.
Позитивные сигналы
Тревожно ли все это? Несомненно, но стоит помнить, что это был мальчишник, некоторым совершенно сумасбродным трюкам на котором, может, и не стоит придавать излишнего значения. Можно ведь пойти и другим путем, - например, обращать внимание на те сигналы от вступающей в должность американской администрации, которые дают скорее повод не для паники, а для оптимизма.
Возможно, их не так много, но они имеются, и про нашу страну можно сказать, что она так и вовсе получила недавно нечто вроде персонального обнадеживающего мессиджа, - кажется, администрация Трампа имеет план назначить новым послом США в Таллинне человека, для которого независимость Эстонии и ее национальные интересы ну никак не могут быть пустым звуком.
Вероятно, у Эстонии сейчас есть основания различать своего рода дополнительную гарантию своей безопасности в самом факте нахождения ее представителя на ключевом посту в Еврокомиссии, - условно говоря, в такой ситуации у «Старой Европы» просто не остается шансов сделать вид, что Эстония к ней не принадлежит.
Наверное, определенная «ручная настройка» в выборе руководителя американской дипмиссии в Таллинне пока в таком же объеме нас воодушевлять не может, но если мы хотим различать в возвращении Трампа на пост президента и предвестия чего-то хорошего, то вот этот самый «точечный выбор» кандидатуры посла США в Эстонии выглядит весьма подходящей для этого возможностью.