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КОЛОНКА СОБОЛЕВА Трамп как следует оторвался на «мальчишнике», как он будет вести себя после «свадьбы»?

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Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: AP / Scanpix

Дональд Трамп во вторник заявил о желательности присоединения Канады к США и в заинтересованности Вашингтона в получении контроля над Гренландией. Журналист Павел Соболев размышляет, станет ли после инаугурации Трамп более сдержан в высказываниях, и можно ли легкомысленно относиться к его эксцентричным инициативам.

Дональд Трамп 7 января дал свой первый брифинг после формального утверждения его победы на выборах. Во время этой пресс-конференции он наговорил немало вещей, которые только укрепили беспокойство тех современников, которые с изрядной опаской ждут возвращения Трампа в Белый дом.

Причем это касается как тех экспертов, кто предрекает, что в кресле президента Трамп станет вести себя больше подобающим не политику, а бизнесмену образом, так и тех, кому кажется, что Трамп собирается строить совершенно новый и достаточно пугающий миропорядок.

При этом ряд замечаний, которые Трамп сделал насчет своих планов на свое второе президентство, прозвучали настолько фантастично, что в их материальное осуществление, вероятно, не способны поверить даже самые убежденные трамписты. Инаугурация Трампа намечена на 20 января, и вторничный брифинг немного напоминал «мальчишник» перед свадьбой, на котором жених в последний раз позволяет себе «радости жизни», от которых вынужден будет отказаться после официальной смены матримониального статуса.

Просто обратить сказанное в мемы уже не получится

В иной ситуации заявления, подобные сделанным Трампом 7 января, могли бы послужить источником для формирования новой волны мемов, примерно в таком же русле, как это случилось после дебатов Трампа с Камалой Харрис и репликой о поедаемых кошках и собаках.

Однако сейчас, когда до превращения Трампа в главу самого могущественного государства мира осталось 12 дней, такую легкомысленность уже не могут позволить себе как минимум руководители и дипломаты других ведущих западных держав, поскольку логика высказываний Трампа вступает в сильные противоречия с тем, на чем они привыкли строить свою политику.

Безусловно, главным вызовом для западного мира является сейчас крупномасштабная война, развязанная Россией против Украины. Трамп на позавчерашнем брифинге тоже много говорил об этой войне, в очередной раз обвинил в ней уходящую администрацию Байдена, и в этом не было ничего нового, кроме разве что того, что особо упрекнул он Байдена в этот раз в игнорировании чуть ли не обоснованных тревог Владимира Путина в связи с планами по интеграции в НАТО Украины.

Эти чуть усиленные нотки в уже всем известной мелодии Трампа, однако, едва ли могли как-то специально поразить лидеров стран-союзников США и Украины, хотя для них и естественно свою поддержу Киева в отражении агрессии объяснять как раз тем, что в современном мире у суверенных государств должно быть неукоснительное право самим выбирать блоки, к которым они хотят принадлежать.

Однако куда более проблемным и тревожным стал демонстративный отказ Трампа дать гарантии, что он ни при каких условиях не пойдет на меры военного и экономического принуждения для получения контроля над Гренландией и Панамским каналом.

Если говорить об экономическом принуждении, то оно еще как раз остается в границах тех ожиданий, которые касаются того, что Трамп собирается действовать в глобальной политике как предприниматель. Когда же речь заходит о принуждении военном, это наверняка заставляет вздрогнуть Шольца, Макрона, Стармера, потому что каждый из них по сотне или более раз в последние месяцы, указывая на Россию как на страну-агрессора, подчеркивал, что в современном мире недопустимо перекраивать госграницы военным путем и что подобному поведению необходимо давать отпор.

Ультиматумы не тираниям, а демократиям?

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен уже заявила, что не может себе вообразить, что США могут применить военные или экономические меры для получения контроля над Гренландией - автономной датской территорий. Скорее всего, если говорить о военных мерах, то представить условия для их применения не достанет, скорее всего, воображения и у Трампа, но когда он говорит об этом, он пытается показать, что для него практически не существует никаких табу, когда он собирается отстаивать американские национальные интересы.

Датский премьер Метте Фредериксен изумлена идеями Дональда Трампа.
Датский премьер Метте Фредериксен изумлена идеями Дональда Трампа. Фото: Emil Helms

И вот здесь начинается самое интересное. В теоретическом установлении контроля над Гренландией Трамп видит возможность положить конец угрожающей глобальной безопасности проявляемой в этом регионе активности китайских и российских кораблей.

Даже соглашаясь с обоснованностью соответствующих опасений, которые выступают разительным контрастом к фантазиям Кремля о нацизме в Киеве и инкубаторах радиоактивных комаров в Харькове, невозможно не обратить внимание на то, что Трамп - прямо как привычно Путину - при обозначении приемлемых для него способов защиты интересов США выказывает минимальный уровень уважения к территориальной целостности другого государства.

И это государство - это отнюдь не враждебные свободному миру Россия и Китай, лучшими мерами по сдерживанию которых была бы военная помощь Украине или Тайваню, а одно из олицетворений этого свободного мира, страна с высочайшими демократическими стандартами.

И пусть ни один здравомыслящий человек вчера не стал всерьез опасаться того, что американские войска однажды высадятся на земле Гренландии в целях установления на ней американского протектората (и даже сам Трамп наверняка не имеет такой картины в своей голове), много кому вчера наверняка пришлось брезгливо поморщиться при осознании того, что новый лидер свободного мира берет в свой обиход риторические приемы и логические схемы, присущие как раз лидерам мира несвободного.

Еще труднее, чем аннексию Гренландии, будет представить вхождение Канады в состав США в качестве нового штата, но и эту часть вчерашних рассуждений Трампа крайне трудно воспринимать просто как вульгарную и бредовую шутку. Можно, конечно, крутить пальцем у виска в тот момент, когда Трамп рассуждает, что утрата Канадой независимости в пользу перемещения в «американскую гавань» и избрание Уэйна Грецки первым губернатором штата Канада осчастливили бы канадцев, но это был бы слишком «легкий путь».

Узнаваемые общие черты

Гораздо честнее заметить, что пусть даже и в шутливом тоне, но Трампу нравится продвигать идею мага-возвращения Америке величия через расширение ее территории, и это очень похоже на ту самую вальяжность хозяина Кремля, проявляемую при его любимых рассуждениях о «не заканчивающихся нигде границах» РФ или об «одном народе».

И что еще неприятнее, даже в тех случаях, когда Трамп не собирается никого оккупировать, а лишь говорит о намерении переименовать Мексиканский залив (в Американский), это выставляет нового лидера ведущей западной державы «мыслителем» уровня депутатов Госдумы, счастливо рапортовавших в 2014 году о замене в меню парламентской столовой киевской котлеты на крымскую.

Позитивные сигналы

Тревожно ли все это? Несомненно, но стоит помнить, что это был мальчишник, некоторым совершенно сумасбродным трюкам на котором, может, и не стоит придавать излишнего значения. Можно ведь пойти и другим путем, - например, обращать внимание на те сигналы от вступающей в должность американской администрации, которые дают скорее повод не для паники, а для оптимизма.

Возможно, их не так много, но они имеются, и про нашу страну можно сказать, что она так и вовсе получила недавно нечто вроде персонального обнадеживающего мессиджа, - кажется, администрация Трампа имеет план назначить новым послом США в Таллинне человека, для которого независимость Эстонии и ее национальные интересы ну никак не могут быть пустым звуком.

Вероятно, у Эстонии сейчас есть основания различать своего рода дополнительную гарантию своей безопасности в самом факте нахождения ее представителя на ключевом посту в Еврокомиссии, - условно говоря, в такой ситуации у «Старой Европы» просто не остается шансов сделать вид, что Эстония к ней не принадлежит.

Наверное, определенная «ручная настройка» в выборе руководителя американской дипмиссии в Таллинне пока в таком же объеме нас воодушевлять не может, но если мы хотим различать в возвращении Трампа на пост президента и предвестия чего-то хорошего, то вот этот самый «точечный выбор» кандидатуры посла США в Эстонии выглядит весьма подходящей для этого возможностью.

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