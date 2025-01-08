Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии организует учения по обеспечению безопасности границы вблизи восточных пунктов пропуска, пишет Yle.
Финские пограничники проводят учения по обеспечению безопасности на границе с Россией
Первые учения стартуют сегодня, 8 января, и продлятся до четверга, 9 января. Дальнейшие маневры состоятся на следующей неделе с понедельника, 13 января, по пятницу, 17 января.
По словам руководителя учений майора Самуэля Сильянена, некоторые места могут быть закрыты для передвижения, однако на жизнь людей приграничных районов учения не повлияют.
К маневрам присоединятся также сотрудники полиции. На следующей неделе будут задействованы также таможня, спасатели и силы обороны. Всего будет задействовано более 300 человек.
Пункты пропуска на восточной границе были закрыты в декабре 2023 года.