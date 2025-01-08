Финские пограничники проводят учения по обеспечению безопасности на границе с Россией

Первые учения стартуют сегодня, 8 января, и продлятся до четверга, 9 января. Дальнейшие маневры состоятся на следующей неделе с понедельника, 13 января, по пятницу, 17 января.

По словам руководителя учений майора Самуэля Сильянена, некоторые места могут быть закрыты для передвижения, однако на жизнь людей приграничных районов учения не повлияют.

К маневрам присоединятся также сотрудники полиции. На следующей неделе будут задействованы также таможня, спасатели и силы обороны. Всего будет задействовано более 300 человек.

Пункты пропуска на восточной границе были закрыты в декабре 2023 года.