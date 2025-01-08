Долги жителей Эстонии перед государством выросли на 17 миллионов евро

Налогово-таможенный департамент (MTA) составил список должников по состоянию на 1 января 2025 года, куда попало 28 900 человек, что на 1154 больше, чем в начале прошлого года. Долги возникли или увеличились у этих людей в течение 2024 года.

Задолженность физических лиц увеличилась почти на 3,7 млн евро в течение четвёртого квартала, в основном за счёт их неуплаченного подоходного налога. По словам руководителя отдела по работе с доходами Лийны Йыытс, более половины новых крупных обязанностей по уплате налога уже рассрочены.

«Число налоговых должников среди физических лиц увеличилось на 1304 человека в прошлом квартале, а за тот же период годом ранее - на 951 человек. Октябрьские сроки по уплате земельного налога, а также обязанности, возникшей после предоставления декларации о доходах, повлияли на рост числа должников в четвёртом квартале прошлого года. 86,8 процента требований, срок которых наступил в октябре, были оплачены вовремя», - сказала руководитель отдела по работе с доходами.

87,14 процента юридических лиц уплатили требования в четвёртом квартале 2024 года вовремя, годом ранее этот показатель составлял 87,75 процента. Число должников среди них увеличилось на 158. Налоговая задолженность юридических лиц увеличилась на 14 млн евро в прошедшем квартале за счёт их неуплаченного налога с оборота и особых случаев уплаты подоходного налога.

«Налоговая задолженность коммерческих объединений увеличилась также за счёт долгов по налоговым решениям, срок которых наступает в будущем. Если сумма таковых задолженностей составляла в начале прошлого года 1,4 млн евро, то по состоянию на 1 января 2025 она достигла 7,4 млн евро», - прокомментировала Лийна Йыытс.