Преступление на почве национальной розни: на гражданина Украины вылили горячее масло

В июле 2024 года в Государственную полицию поступила информация о том, что в населенном пункте Анце Вентспилсского края во время мероприятия произошел конфликт между несколькими лицами.

В результате мужчина опрокинул фритюрницу с горячим маслом, которое разлилось и попало на трех человек, причинив им телесные повреждения.

Сотрудники полиции начали уголовный процесс. В рамках расследования было установлено, что во время мероприятия женщина и ее муж грубо нарушали общественный порядок, демонстрируя явное неуважение к обществу, не соблюдали общепринятые нормы поведения и громко ругались, чем выражали явное неуважение к посетителям праздника и работникам общепита.

Женщине предъявлены подозрения в грубом нарушении общественного порядка и намерении разжечь национальную ненависть и вражду.

Она оскорбляла гражданина Украины, используя не только нецензурные выражения, но и враждебные и уничижительные высказывания, направленные против него как представителя украинской национальности.

Ее муж подозревается в том, что из хулиганских побуждений с целью без причины нанести телесные повреждения толкал людей и намеренно ударил по фритюрнице с горячим маслом, стоявшей на столике поблизости. В результате горячее масло было вылито на гражданина Украины - мужчину, а также на двух женщин.

Сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела в отношении женщины по факту действий, направленных на разжигание национальной, этнической ненависти и вражды.

Также завершено расследование в отношении женщины и ее мужа по делу о хулиганстве, совершенном группой лиц или связанном с причинением телесных повреждений. Материалы уголовного дела в декабре 2024 года были переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Согласно закону, самое строгое наказание, предусмотренное за такие преступления - лишение свободы на срок до пяти лет. Окончательную меру наказания определит суд.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.