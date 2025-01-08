По словам аналитика отдела фискальной политики Министерства финансов Кристьяна Пунгаса, инфляция в последние месяцы прошлого года и в целом по итогам года была несколько ниже прогнозируемой, главным образом из-за более значительного снижения цен на энергоносители и продолжающейся осторожности потребителей в расходах.
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Министерство финансов: в декабре рост цен был самым низким за последние четыре года
Согласно данным Департамента статистики, в декабре цены выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,9% по сравнению с декабрем прошлого года. В целом за год рост цен составил 3,5%, что является самым медленным показателем за последние четыре года. В еврозоне, по предварительным оценкам, инфляция ускорилась до 2,4% из-за небольшого повышения стоимости услуг и прекращения снижения цен на энергоносители.