Министерство финансов: в декабре рост цен был самым низким за последние четыре года

Согласно данным Департамента статистики, в декабре цены выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,9% по сравнению с декабрем прошлого года. В целом за год рост цен составил 3,5%, что является самым медленным показателем за последние четыре года. В еврозоне, по предварительным оценкам, инфляция ускорилась до 2,4% из-за небольшого повышения стоимости услуг и прекращения снижения цен на энергоносители.

«В декабре на уровень цен в основном повлияли рост цен на топливо и предрождественские скидки. Несмотря на то, что к концу года цены на нефть достигли самого низкого уровня за последние годы, ослабление евро привело к удорожанию моторного топлива. За три месяца евро подешевел на 6% по отношению к доллару США, и эта тенденция сохраняется в начале года. С одной стороны, восстановление экономики еврозоны идет медленно, что привело к снижению прогнозов роста. С другой стороны, экономические показатели США оказались выше ожиданий, что препятствует снижению процентных ставок. Ожидаемое вступление Трампа в должность также способствовало укреплению доллара», - пояснил Кристьян Пунгас.