Достояние Республики: Дом рыцарства на Тоомпеа отреставрирован и переименован

Историческое здание напротив Домского собора опустело в 2016 году. Сейчас его не узнать. В нем, как в старинной шкатулке, спрятаны фамильные драгоценности, но и само здание - настоящее сокровище, которое удалось возродить для новой жизни усилиями строителей, историков, реставраторов, дизайнеров. Реставрация закончена, но пока дом открыт только для брифингов, пресс-конференций и других мероприятий, проводящихся на высшем уровне. И называться будет по-другому.

Дом рыцарства на площади Кирику, 1 старел и ветшал на протяжении трехсот лет, а теперь за ним будут бережно ухаживать, чтобы он прослужил еще столько же. Соответственно, он и называться будет по-другому: память о доблестных рыцарях останется в стенах здания, а вот называться будет Eesti esindushoone. Перевод на русский несколько неуклюж, и сделать его изящнее пока не получается: Представительский дом Эстонского государства.

Решение о реставрации заброшенного дома было принято правительством Юри Ратаса в 2020 году. Состоялась и показательная экскурсия кабинета министров в пустующий дом. Министры восприняли идею с энтузиазмом: ведь в столице Эстонии не было представительского здания.

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И вот прошло почти пять лет, и нас с фотографом Мартином Педая встречает и ведет по дому, где еще пахнет краской и штукатуркой, а также свежим деревом и новой мебелью, советник Госконцелярии по символике Герт Уйбоаэд, который знает об этом здании все и по долгу службы, и по велению души.

Он и сам, несмотря на молодость, похож на человека из начала прошлого века своей подчеркнутой элегантностью и соответствующими манерами. Как нам повезло получить такого экскурсовода!

Cоветник Госконцелярии по символике Герт Уйбоаэд. Фото: Martin Pedaja.

Сокровища нового старого дома

Мы проходим через турникет и практически сразу оказываемся в небольшом помещении с поразительным потолком. Эту потолочную роспись обнаружили совершенно случайно, рассказывает Уйбоаэд.