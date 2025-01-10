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Достояние Республики: Дом рыцарства на Тоомпеа отреставрирован и переименован

Парадная лестница в Доме представительства Эстонской республики на Тоомпеа. Фото: Martin Pedaja
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Историческое здание напротив Домского собора опустело в 2016 году. Сейчас его не узнать. В нем, как в старинной шкатулке, спрятаны фамильные драгоценности, но и само здание - настоящее сокровище, которое удалось возродить для новой жизни усилиями строителей, историков, реставраторов, дизайнеров. Реставрация закончена, но пока дом открыт только для брифингов, пресс-конференций и других мероприятий, проводящихся на высшем уровне. И называться будет по-другому.

Дом рыцарства на площади Кирику, 1 старел и ветшал на протяжении трехсот лет, а теперь за ним будут бережно ухаживать, чтобы он прослужил еще столько же. Соответственно, он и называться будет по-другому: память о доблестных рыцарях останется в стенах здания, а вот называться будет Eesti esindushoone. Перевод на русский несколько неуклюж, и сделать его изящнее пока не получается: Представительский дом Эстонского государства.

Решение о реставрации заброшенного дома было принято правительством Юри Ратаса в 2020 году. Состоялась и показательная экскурсия кабинета министров в пустующий дом. Министры восприняли идею с энтузиазмом: ведь в столице Эстонии не было представительского здания.

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И вот прошло почти пять лет, и нас с фотографом Мартином Педая встречает и ведет по дому, где еще пахнет краской и штукатуркой, а также свежим деревом и новой мебелью, советник Госконцелярии по символике Герт Уйбоаэд, который знает об этом здании все и по долгу службы, и по велению души.

Он и сам, несмотря на молодость, похож на человека из начала прошлого века своей подчеркнутой элегантностью и соответствующими манерами. Как нам повезло получить такого экскурсовода!

Cоветник Госконцелярии по символике Герт Уйбоаэд.
Cоветник Госконцелярии по символике Герт Уйбоаэд. Фото: Martin Pedaja.

Сокровища нового старого дома

Мы проходим через турникет и практически сразу оказываемся в небольшом помещении с поразительным потолком. Эту потолочную роспись обнаружили совершенно случайно, рассказывает Уйбоаэд.

Раньше потолок был затянут тканью XIX века, а под ним виднелось нечто, покрытое серой краской. Только где-то, на просвет, мелькнул красный отблеск. Его обнаружили рабочие и тут же сообщили реставраторам. О существовании натяжной потолочной росписи на холсте, датированной годом постройки здания - 1694-м, никто и не подозревал.

Герт Уйбоаэд рассказывает об уникальной потолочной росписи.
Герт Уйбоаэд рассказывает об уникальной потолочной росписи. Фото: Martin Pedaja

Тяжелая работа длилась полтора года, рассказывает наш собеседник, но в какой-то момент его не слушаешь, а смотришь, задрав голову. Конечно, у нас не Сикстинская капелла, но тщательно отреставрированная роспись, изображающая Афродиту с яблоком в руке в окружении лебедей и целой толпы младенцев-путти, впечатляет. Искусствоведы считают, что это - самая старая в Балтии потолочная роспись.

Яблоко раздора в руке Афродиты. Именно это стало поводом Троянской войны.
Яблоко раздора в руке Афродиты. Именно это стало поводом Троянской войны. Фото: Martin Pedaja

Потолок, указывает Герт, неоднороден: вокруг яркого плафона - серый размытый фон, написанный клеевыми красками. В помещении, стены которого окрашены в темно-серый цвет - шесть дверей такого же цвета.

«Если бы не обнаружили потолок, здесь, по предварительному плану должно было бы быть два кабинета», - отмечает он. А сейчас - чудесное помещение для отдыха, размышлений, подготовки к выступлению, например».

Прогулка по времени

Этот зал расположен недалеко от входа с улицы Кохту, и совсем далеко от парадного входа, куда мы и двигаемся не торопясь, рассматривая по дороге то двери, отреставрированные по точному подобию парадоксального оригинала: они выкрашены в цвет красного дерева, а нанесенный рисунок древесины - точь-в-точь орех. В галерее вы увидите все самое интересное, обратите внимание на детали.

Уйбоаэд показывает нам и самую старую, в барочном стиле, дверь здания с образцами шести слоев краски на ее фрагменте, и старинный пол, раскрашенный под паркет. Сохранен кабинет, в котором когда-то работал министр иностранных дел, сейчас он будет использоваться для небольших деловых встреч. Здесь вскоре появятся книжные полки, повесят картины. Стол в стиле ар-деко привезен из посольства Эстонской Республики в Берлине.

Стол начала прошлого века приехал из Берлина.
Стол начала прошлого века приехал из Берлина. Фото: Martin Pedaja.

Замечаю, что кроме кабинета вся мебель в здании современная, явно вышедшая из ателье одного дизайнера. Опять же серые мягкие пуфы, глубокие диваны, все это серое на фоне серых же стен, но благодаря яркому желтому металлу и необычным светильникам старое и новое работает на контрасте, но не спорит между собой.

«Именно по этому принципу создан дизайн интерьера, - подтверждает Герт. - Над интерьерами и мебелью более десяти лет работала архитектор внутреннего пространства Пилле Лаусмяэ».

Почему же все-таки столько серого, спрашиваю Уйбоаэда, и он ведет меня к главному входу, где в уголке сразу вижу так называемые исторические слои краски. «Это самые старые цвета, в которые были выкрашены стены в доме. Да, это серый разных оттенков и сохранности, именно поэтому основной цвет стен выбран исходя из оттенков краски трехсотлетней давности», - рассказывает советник.

При реставрации всегда оставляют вот такие послойные фрагменты, по которым можно узнать, сколько раз и в какие цвета красили стены.
При реставрации всегда оставляют вот такие послойные фрагменты, по которым можно узнать, сколько раз и в какие цвета красили стены. Фото: Martin Pedaja

В доме то и дело виднеются следы прошлого: фрагмент рустикальной окраски стены на площадке главной лестницы, например. «Люстра в вестибюле была когда-то газовой, отреставрирована и превращена в электрическую», - говорит советник по символике. И ведет нас к главной люстре парадной лестницы, рассказывая по пути ее необычную историю.

Этот латунный светильник с гальванической позолотой в форме фонаря не лишен восточного колорита: на верхушке, присмотревшись, вижу фигурки китайцев с зонтиками, унизанными хрустальными подвесками. Люстра подлинная, чудом сохранившаяся.

«В 40-м году началась советская оккупация, затем немецкая, потом опять советская, здание грабили, вынося все, что представляло какую-то ценность. А люстра уцелела!» - восклицает Уйбоаэд. Она и в самом деле ослепительной красоты!

Фрагмент люстры на главной лестнице.
Фрагмент люстры на главной лестнице. Фото: Martin Pedaja

Стены здания украшены работами современных художников и скульпторов, для картины в вестибюле парадного входа проводился даже конкурс. Это, по словам Герта Уйбоаэда, тоже подчеркивает преемственность поколений.

Встреча со старыми знакомыми

Но самое большое впечатление производит зал Ландтага: по-русски это зал Земских собраний, по-эстонски - Maapäevade saal, стены которого украшают гербы эстонских дворян, имеющих рыцарские звания. Но чтобы попасть на эти стены, надо было иметь не только титул, но и мызу. Безземельные дворяне не могли голосовать на выборах в Земский совет.

Герт показывает на герб барона Юкскюля.
Герт показывает на герб барона Юкскюля. Фото: Martin Pedaja

На стенах сплошь знакомые фамилии: Крузенштерн, Барклай де Толли, Пален, Розен, Бенкендорф, Бирон… Их десятки. А вот Унгерн-Штернберги - сразу несколько, включая «Черного барона», вот барон Юкскюль из Ризипере - громкое в эстонской истории имя. На мраморных досках имена участников в войне с Наполеоном 1812-1814 года, а на черной доске - имена дворян, павших в этой войне, в частности, под Бородино.

Мы с Гертом разговорились о сохранности гербов, он рассказал, что Исторический музей проверял климатические условия демонстрации этих подлинных исторических артефактов.
Мы с Гертом разговорились о сохранности гербов, он рассказал, что Исторический музей проверял климатические условия демонстрации этих подлинных исторических артефактов. Фото: Martin Pedaja

В этом зале можно провести несколько часов, а у нас были минуты, поэтом один из вопросов Уйбоаэду вполне естественно вытекает из увиденного: а когда планируется и планируется ли вообще открыть здание для публики, проводить экскурсии, например?

Уйбоаэд сообщает, что делать из представительского государственного здания достопримечательность они не намерены, и свадьбам здесь не место, но периодически будут проходить открытые мероприятия, осмотры экспозиции, которая еще не оформлена для показа. В общем, надо будет обязательно следить за информацией.

А пока дом только начинает наполняться жизнью: в четверг состоялась первая пресс-конференция правительства. Мы прощаемся с советником по символике. И выходим в дверь на улице Кохту. Парадный вход пока закрыт.

От Дома рыцарства до Представительского здания Эстонской Республики

Дом рыцарства, примерно 1898 год.
Дом рыцарства, примерно 1898 год. Фото: Таллиннский городской музей.

Находившиеся на этом месте строения принадлежали рыцарскому собранию с 1652 года, первые две постройки погибли при пожаре. Современное здание, четвертое по счету, было построено в 1845-1848 годы по проекту архитектора Георга Винтергальтера (1822-1894) в стиле неоренессанс. Это было одно из первых строений в этом стиле в городе. 

До 1920-х годов дом был местом общественных собраний, главным образом, немецкой дворянской аристократии - эстляндского рыцарства.

После образования независимой Эстонии здание было национализировано, в 1920-1940 годы в нем размещалось Министерство иностранных дел.

С 1948 по 1992 год здание занимала Национальная библиотека Эстонии.

В 1993 году в здании разместили экспонаты Художественного музея в Кадриорге в связи с его ремонтом, в 2000 году предметы искусства были возвращены в прежние помещения и во вновь отстроенный Музей KUMU.

С 2009 по 2016 год в здании размещался факультет изобразительных искусств Эстонской академии художеств.

Источник: et.wikipedia.org 

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