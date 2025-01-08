Цена нефти марки Brent на этой неделе достигла самого высокого уровня за последние три месяца. Рост цен на сырье сразу отразился на стоимости топлива на эстонских автозаправках.
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Стоимость нефти резко подняла цены на топливо в Эстонии
Сегодня владельцы заправок повысили стоимость литра топлива на шесть центов. Например, на заправках Neste, где еще утром литр бензина 95 стоил 1,619 евро, к полудню цена выросла до 1,679 евро. На заправках Olerex бензин 95 также стоит 1,679 евро за литр, а дизельное топливо - 1,579 евро за литр.