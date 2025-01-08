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Стоимость нефти резко подняла цены на топливо в Эстонии

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Цены на топливо в среду на заправке Olerex.
Цены на топливо в среду на заправке Olerex. Фото: Erakogu

Цена нефти марки Brent на этой неделе достигла самого высокого уровня за последние три месяца. Рост цен на сырье сразу отразился на стоимости топлива на эстонских автозаправках.

Сегодня владельцы заправок повысили стоимость литра топлива на шесть центов. Например, на заправках Neste, где еще утром литр бензина 95 стоил 1,619 евро, к полудню цена выросла до 1,679 евро. На заправках Olerex бензин 95 также стоит 1,679 евро за литр, а дизельное топливо - 1,579 евро за литр.

По сравнению с концом декабря, цены на дизельное топливо на заправках Эстонии в основном выросли на три цента за литр, а бензин 95 подорожал на четыре цента. За последние два месяца дизельное топливо подорожало на 10,5 процента, а бензин - на 7 процентов. Цены на мировом рынке двигались в том же направлении - оптовая цена на дизельное топливо выросла почти на 9 процентов. Однако следует учитывать, что значительную часть стоимости топлива на заправках составляют различные налоги.

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