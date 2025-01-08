Стоимость нефти резко подняла цены на топливо в Эстонии

Сегодня владельцы заправок повысили стоимость литра топлива на шесть центов. Например, на заправках Neste, где еще утром литр бензина 95 стоил 1,619 евро, к полудню цена выросла до 1,679 евро. На заправках Olerex бензин 95 также стоит 1,679 евро за литр, а дизельное топливо - 1,579 евро за литр.

По сравнению с концом декабря, цены на дизельное топливо на заправках Эстонии в основном выросли на три цента за литр, а бензин 95 подорожал на четыре цента. За последние два месяца дизельное топливо подорожало на 10,5 процента, а бензин - на 7 процентов. Цены на мировом рынке двигались в том же направлении - оптовая цена на дизельное топливо выросла почти на 9 процентов. Однако следует учитывать, что значительную часть стоимости топлива на заправках составляют различные налоги.