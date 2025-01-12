ЭСТОНИЯ В ЛИЦАХ Литовка наслаждается в Эстонии дикими пляжами, грузин научился здесь ценить сауну

«Одно из моих любимых мест в Эстонии - остров Кихну, откуда родом моя жена. Летом мы часто ездим туда, уже несколько лет устраиваем праздник. Он стал таким популярным, что местные сказали, что в жизни не видели столько людей на одном хуторе, как на нашем мероприятии. Мы готовили шашлык, хинкали и хачапури. Мы были на празднике, и люди говорили: "О, шашлычник идет!" Хоть я и не делал так уж много шашлыков, так меня прозвали», - вспоминает Александер.

Помимо длинной береговой линии и замечательных островов, еще одно явление отличает эстонцев от литовцев и грузин, и это сауна.

«Приехав в Эстонию и впервые увидев у кого-то дома сауну, я удивилась: "Как так? Почему?". А теперь у меня самой есть сауна. В Литве совсем не так, там в сауну ходят только за городом, где-нибудь в лесу, в Литве не делают сауны в домах», - говорит Мигле.

«В Грузии я не очень часто ходил в сауну, а в Эстонии мне понравилось. Например, после тренажерного зала очень приятно посидеть в сауне. И совсем другое дело - зимой, когда после сауны прыгаешь в холодную воду», - рассказал Александер.

Помимо развитой банной культуры, по словам Мигле, от литовцев эстонцев отличает еще кое-что - наша культура вождения.