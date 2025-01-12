В маленькой Эстонии живут представители 217 национальностей. Все они через свою культуру и обычаи придают стране ее уникальное лицо. Героями первой передачи Kanal 2 из цикла «Эстония в лицах» стали литовка Мигле и грузин Александер.
ЭСТОНИЯ В ЛИЦАХ ⟩ Литовка наслаждается в Эстонии дикими пляжами, грузин научился здесь ценить сауну
Одна из хорошо знакомых нам наций - литовцы, которых представляет в передаче Мигле. На праздничном ужине она попробует крепкую грузинскую чачу, которой ее угощает Александер - проживающий в Эстонии уже 13 лет грузин.
«Я - Мигле из Литвы, я живу в Эстонии 23 года. Мне было 18, когда я приехала в Эстонию учиться и жить. Я изучала медиа, в Литве такой специальности еще не было», - рассказывает героиня.
Мигле родом из столицы Литвы - Вильнюса, где, как и в Таллинне, проживает около 500 000 человек, и который известен Старым городом, внесенным в список наследия ЮНЕСКО.
Александер, или Лексо (в Грузии родители дают ребенку такое прозвище), родом из столицы Грузии -Тбилиси, где жителей в два раза больше, чем в Вильнюсе и Таллинне: там проживает 1,2 миллиона человек, и там тоже есть чудесный Старый город.
Все началось с учебы
Как уже сказала Мигле, она приехала в Эстонию учиться: специальности, которую она выбрала, в Вильнюсе не было.
Наши вузы знают и в Грузии: и Александер приехал в Эстонию тоже учиться. Сейчас он работает в TalTech и продвигает возможности учебы среди иностранных студентов.
Для Мигле и Александера знакомство с Эстонией состоялось в университете, и хотя оба участвовали в жизни своего вуза, завести дружбу с местными студентами, то есть эстонцами, оказалось совсем непросто.
«На то, чтобы найти в Эстонии друзей, у меня ушло несколько лет. Точнее, десять лет», - говорит Александр.
У Мигле все прошло легче. Она была хитрее. Первым делом она нашла себе молодого человека: «Мой первый парень был эстонцем, он познакомил меня с культурой Эстонии, так у меня появились первые эстонские друзья».
Мигле уже полностью построила свою жизнь в Эстонии. Она мать троих детей и занимает в банке важную должность, отвечает за людей в сфере IT.
Примечательный факт: после вуза Мигле предложили работу, и она могла сама выбрать: работать в Литве или на той же должности в Эстонии, и она выбрала уже полюбившуюся ей Эстонию.
Красота природы и прекрасная культура вождения
Мигле жила в Америке, Швеции и Литве, но предпочитает оставаться в Эстонии, потому что мне нравится природа. «Нравятся люди, здесь спокойно. Ты наслаждаешься природой. У тебя очень красивая жизнь, баланс, я бы сказала. И здесь есть море. Здесь много моря, в Литве морская граница всего сто километров. Здесь можно найти совершенно дикие, пустые пляжи, это настоящая роскошь», - говорит она.
Действительно, если в Литве береговая линия составляет 99 км, а в Грузии на Черном море - 308 км, то в Эстонии береговая линия Балтийского моря - уже целых 1242 км, а если к этому добавить острова, то протяженность нашей береговой линии - аж 3794 км.
Один остров очень дорог Александеру: там он нашел любовь всей жизни, вместе они растят двухлетнего сына.
«Одно из моих любимых мест в Эстонии - остров Кихну, откуда родом моя жена. Летом мы часто ездим туда, уже несколько лет устраиваем праздник. Он стал таким популярным, что местные сказали, что в жизни не видели столько людей на одном хуторе, как на нашем мероприятии. Мы готовили шашлык, хинкали и хачапури. Мы были на празднике, и люди говорили: "О, шашлычник идет!" Хоть я и не делал так уж много шашлыков, так меня прозвали», - вспоминает Александер.
Помимо длинной береговой линии и замечательных островов, еще одно явление отличает эстонцев от литовцев и грузин, и это сауна.
«Приехав в Эстонию и впервые увидев у кого-то дома сауну, я удивилась: "Как так? Почему?". А теперь у меня самой есть сауна. В Литве совсем не так, там в сауну ходят только за городом, где-нибудь в лесу, в Литве не делают сауны в домах», - говорит Мигле.
«В Грузии я не очень часто ходил в сауну, а в Эстонии мне понравилось. Например, после тренажерного зала очень приятно посидеть в сауне. И совсем другое дело - зимой, когда после сауны прыгаешь в холодную воду», - рассказал Александер.
Помимо развитой банной культуры, по словам Мигле, от литовцев эстонцев отличает еще кое-что - наша культура вождения.
«В Литве другая культура вождения. Если есть две полосы, одна ведет в одну сторону, другая - в другую, очень часто появляется третья полоса посередине или по бокам, люди все время куда-то бегут, спешат. В Эстонии я такого не видела», - отмечает она.
Грузинская культура отличается от эстонской уже хотя бы из-за географического положения. Там ведь растет виноград, поэтому Грузия считается родиной вина.
На территории Грузии простираются Кавказские горы, ее культура питания с хинкали, шашлыками, гостеприимством всегда была в почете у эстонцев.
Для Александера главное различие между Эстонией и Грузией связано с нашей историей. В эстонской культуре очень много немецкого, шведского и другого влияния, в грузинской культуре и жизни этого не так много. Это заметно и в архитектуре здесь, в Таллинне, в столице - она совсем другая по сравнению с Тбилиси.
Какими эстонцев видят литовцы и грузины?
«Думаю, эстонцы, латыши и литовцы - братья и сестры. Ведь мы так похожи. Конечно, есть небольшие культурные различия, но существенных - нет, - делится Мигле. - Но у литовцев есть одна шутка насчет эстонцев. Мы все время говорим, что эстонцы слишком медленные. Они медленные. Эту шутку, думаю, все эстонцы уже знают или хотя бы слышали ее. Литовцы громче эстонцев. Но веселиться им нравится точно так же, как эстонцам».
«Чем дальше на юг ты едешь, тем темпераментнее люди. Эстонцы точно спокойнее латышей, а литовцы уже темпераментнее. Но если взглянуть на Грузию, там люди совсем бесшабашные», - продолжает Мигле.
Давайте поймаем Мигле на слове и узнаем, насколько бесшабашны грузины. Приветствуем вас в Ээсмяэ, в замечательном центре, где незадолго до Рождества прошло мероприятие, посвященное грузинской культуре и грузинской столице.
Вино и угощения
Тбилисоба - это ежегодный праздник в столице Грузии Тбилиси. Праздник проводится в конце октября, когда закончился сезон винограда и приготовление вина уже позади.
Тбилисоба посвящена истории города и национальной культуре, местные жители и гости собираются вместе, чтобы отдать дань уважения красоте и разнообразию культуры Грузии. Традиционно фестиваль отмечают живой музыкой, танцами, вкусной едой и, конечно же, обилием грузинского вина.
«Мне всегда казалось, что грузинские вина всегда красные. Не знаю, почему», - говорит ведущий передачи Юри.
«А я думаю, что они сладкие. Это так?» - спрашивает Мигле.
«Другой стереотип - что шашлык всегда готовят из баранины, но на самом деле он не всегда из баранины», - объясняет Александер.
«Ни красное, ни сладкое», - заключает Мигле, попробовав.
«Если бы я просто попробовал его, я в жизни бы не сказал, что это грузинское вино», - признается Юри.
Шеф-повар Мамукель произносит речь. Очень приятно слушать вступление на красивом эстонском языке. Александер предлагает попробовать сациви, которое он называет подходящим для Рождества блюдом.
«А у вас какое главное рождественское блюдо?», - спрашивает Юри у Мигле.
«До Рождества мы не едим мясо. На рождественском столе у нас 12 разных блюд. Друзей Иисуса было столько же», - отвечает она, добавляя, что в Литве на рождественском столе всегда есть картофельный салат.
Праздник еще не начался, а Александер уже предложил потанцевать. После уроков танцев шеф-повар Мамукел приглашает на мастер-класс по приготовлению хинкали.
Затем Александер угостил гостей чачей. «Немного жгучая. Но хорошая. И чувствуется, что приготовлено из винограда», - комментирует Мигле.
Ценность и очарование межкультурного диалога
«Я узнала, что грузины относятся к своей культуре со всей страстью, потому что этот вечер просто чудесный и фантастический, - говорит в конце вечера Мигле. - Я вижу, сколько людей он объединяет, как они гордятся своей культурой и страной».
«Я очень рад, что мы встретились сегодня и поговорили о культурах», - говорит Александер.
«И еще. Я завидую, что ты так хорошо говоришь по-эстонски, хотя ты живешь здесь всего 13 лет. Я здесь 23 года, но я не считаю, что мой эстонский так же хорош. Я завидую», - замечает Мигле.