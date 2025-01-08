«Телеграф»: Зеленский принял решение идти на второй срок. Его офис отговаривает баллотироваться в президенты Залужного

«С уровнем доверия 52% у него остаются шансы одержать победу на президентских выборах», - говорится в публикации.

Главным конкурентом Зеленского «Телеграф» называет бывшего главнокомандующего ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. Издание отмечает, что время от времени его называют лидером рейтинга доверия среди украинцев.

По информации «Телеграфа», Залужный еще не принял окончательного решения о «своем политическом будущем». Издание утверждает, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак передал Залужному, что в случае невыдвижения и участия в выборах на стороне Зеленского бывший главнокомандующий сможет получить первое место в списке партии «Слуга народа» и место спикера в Верховной Раде.

«Телеграф» также пишет, что Залужному якобы угрожают уголовными делами, если он решит баллотироваться в президенты. Одно из расследований, в которых он может начать фигурировать - это «кто же сдал Херсон в 2022 году», говорится в публикации. Издание ссылается на некие «источники в политических кругах».

Залужный на вопрос журналистов по поводу своих политических планов ответил: «Сначала мы сохраним государственность. А потом уже поговорим».

В декабре 2024 года издание «Страна» со ссылкой на источники писало, что в офисе президента Украины пытаются решить задачу «политической нейтрализации» Залужного, то есть убедить его «тем или иным способом» не идти на выборы.