ФОТО В Тапа столкнулись два автомобиля, движение затруднено

По предварительной информации, легковой автомобиль в левом повороте выехал на обочину из-за несоответствующей дорожным условиям скорости движения. Испугавшись, водитель резко поверну руль, в результате чего потерял управление, и автомобиль задел по касательной грузовик, двигавшийся во встречном направлении.

В результате столкновения на прицепе грузовика остались лишь вмятины, тогда как левая сторона Volvo получила серьезные повреждения. Удар был настолько сильным, что передняя стойка автомобиля была сломана, а вся боковая часть превратилась в груду металла. Водитель, находившийся в автомобиле один, получил легкие травмы и был доставлен в больницу.

По словам пресс-секретаря полиции, за рулем Volvo S60 находилась 71-летняя женщина, а грузовиком Mercedes-Benz управлял 19-летний молодой человек. Медики осмотрели женщину на месте происшествия и отправили в больницу для дополнительного обследования. Оба водителя были трезвы и имели право управления транспортными средствами.

На момент аварии дорога была мокрой и покрыта слякотью. Максимально допустимая скорость на этом участке составляет 50 км/ч.