В начале января был опубликован рейтинг «лучших вузов России». Всего в него вошли 75 высших учебных заведений из 22 регионов. Однако оказалось, что две российские столицы - Москва и Петербург - в сумме обходят всех остальных.

В Москве сосредоточен 31 «лучший вуз», в Петербурге - 13, а на долю всей остальной России с ее десятками регионов и наличием своих университетов в каждом из них, пришлась лишь та же «московская» цифра - 31. А в первой десятке рейтинга 8 высших учебных заведений расположены в Москве.

Авторы исследования громко называют вузы-лидеры «кузницей элиты». Но на самом деле - это яркий показатель тотальной централизации российского высшего образования, которая в перспективе ведет к мировоззренческому контрасту между «метрополией» и «колониями», а значит - создает предпосылки для очередного распада империи.

Такую ситуацию невозможно представить, например, в США, где лучшие университеты рассредоточены по всей стране, а вовсе не концентрируются в столице. Аналогично и самые известные британские университеты расположены не в Лондоне, а в Кембридже и Оксфорде. И даже у нас в Эстонии крупнейший и старейший университет работает в Тарту, а не в столичном Таллинне.

Это совершенно нормально для развитых стран мира, которые заинтересованы в развитии всех своих регионов и потому избегают чрезмерной экономической и образовательной централизации. Но в России наблюдается совсем обратная картина.

Страх перед региональным самосознанием