Осторожно: мошенники выманивают личные данные под видом раздачи бесплатных проездных

«К сожалению, такие мошеннические схемы появляются довольно часто на разные темы, поэтому в интернете всегда нужно быть особенно внимательными», - подчеркнул вице-мэр Тарту Раймонд Тамм.

В данном случае городская управа разместила на официальном сайте Тарту следующий комментарий:

«Будьте внимательны! Это очередная мошенническая схема! Не нажимайте на подозрительные ссылки и сообщайте о таких страницах и публикациях в официальные городские каналы. Также предупредите своих близких, чтобы они не стали жертвами подобных фишинговых схем».

«Мы уже уведомили службу поддержки Facebook, что это мошенничество. Кроме того, мы передали информацию в полицию», - добавил Тамм.