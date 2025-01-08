В социальных сетях распространяется публикация, которая на первый взгляд кажется выгодным предложением: за заполнение короткого опроса предлагают получить проездной на автобусы Тарту, позволяющий бесплатно ездить на всех маршрутах в течение полугода. Однако это мошенничество, цель которого - выманить личные данные доверчивых людей.
Осторожно: мошенники выманивают личные данные под видом раздачи бесплатных проездных
«К сожалению, такие мошеннические схемы появляются довольно часто на разные темы, поэтому в интернете всегда нужно быть особенно внимательными», - подчеркнул вице-мэр Тарту Раймонд Тамм.
В данном случае городская управа разместила на официальном сайте Тарту следующий комментарий:
«Будьте внимательны! Это очередная мошенническая схема! Не нажимайте на подозрительные ссылки и сообщайте о таких страницах и публикациях в официальные городские каналы. Также предупредите своих близких, чтобы они не стали жертвами подобных фишинговых схем».
«Мы уже уведомили службу поддержки Facebook, что это мошенничество. Кроме того, мы передали информацию в полицию», - добавил Тамм.