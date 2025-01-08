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Граница с Россией не откроется, заявил премьер Финляндии

Обновлено 8 января 2025, 19:16
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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и премьер-министр Эстонии Кристен Михал смотрят друг на друга, Швеция, 27 ноября 2024 года.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и премьер-министр Эстонии Кристен Михал смотрят друг на друга, Швеция, 27 ноября 2024 года. Фото: TT News Agency / Scanpix

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после совещания с лидерами политических партий заявил, что граница с Россией не откроется. Глава МВД Финляндии комментировала в ноябре возможность открытия границы нынешней зимой. Правительство новой страны НАТО обеспокоено «теневым флотом» РФ и разрушением энергокабеля, который соединяет Финляндию с Эстонией, объяснил решение глава финского правительства.

Лидеры политических партий Финляндии и руководители парламентских фракций в среду 8 января собрались в государственной резиденции Smolna в Хельсинки по приглашению премьер-министра Петтери Орпо.

«Ситуация на восточной границе остается неизменной, мы не можем открыть границу», - цитирует премьера портал Yle.

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