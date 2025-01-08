Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после совещания с лидерами политических партий заявил, что граница с Россией не откроется. Глава МВД Финляндии комментировала в ноябре возможность открытия границы нынешней зимой. Правительство новой страны НАТО обеспокоено «теневым флотом» РФ и разрушением энергокабеля, который соединяет Финляндию с Эстонией, объяснил решение глава финского правительства.
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Граница с Россией не откроется, заявил премьер Финляндии
Лидеры политических партий Финляндии и руководители парламентских фракций в среду 8 января собрались в государственной резиденции Smolna в Хельсинки по приглашению премьер-министра Петтери Орпо.
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