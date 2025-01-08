Граница с Россией не откроется, заявил премьер Финляндии

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и премьер-министр Эстонии Кристен Михал смотрят друг на друга, Швеция, 27 ноября 2024 года.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после совещания с лидерами политических партий заявил, что граница с Россией не откроется. Глава МВД Финляндии комментировала в ноябре возможность открытия границы нынешней зимой. Правительство новой страны НАТО обеспокоено «теневым флотом» РФ и разрушением энергокабеля, который соединяет Финляндию с Эстонией, объяснил решение глава финского правительства.