При звонке в любое крупное учреждение (находящееся в Эстонии) разговор, как правило, начинается с выбора языка. Нажмите 1 для эстонского; нажмите 2 для русского. Недавно я поймала себя на мысли: почему я должна выбирать эстонский, если он - государственный язык и его использование не должно быть вопросом выбора, пишет редактор Эне Каллас
Эне Каллас ⟩ Не нужно идти навстречу русскоязычным и разговаривать с ними на их языке
В Эстонии есть только один язык для общения. На мой вопрос мне ответили, что это не государственное учреждение, и половина населения Эстонии - русские. Ну ладно. Но где в таком случае глаза Языковой инспекции, хочется спросить.
Почему я вообще должна думать, на каком языке говорить, когда звоню в эстонское учреждение? Разве это не обязанность работника - выбирать язык в зависимости от того, на каком языке говорит клиент, если тот нуждается в особом подходе? А особый подход требуется тогда, когда человек не говорит на государственном языке.
Совсем плохо, когда работник заявляет, что не обслуживает на эстонском. В Эстонии. В центре Таллинна. Именно так недавно и произошло - в одном суши-баре на Балтийском вокзале.
Конечно, в Таллинне «государственный язык» - русский, но всё же. Руки опускаются. До чего же дошла Эстония, когда в своё время проблема языка так и не была решена. Есть в Эстонии русские, которые считают своим правом общаться на русском языке, несмотря на то, что находятся в Эстонии - единственном месте в мире, где государственным языком является эстонский.
Кажется, эта тенденция только усиливается, несмотря на - или именно из-за - появления «вавилонских школ», где русские дети должны учиться на эстонском. И всё больше русскоязычных людей топают ногами и требуют своих прав. Конечно, у них есть право вернуться в Россию, где можно сколько угодно говорить на русском и с кем угодно. Даже с эстонцем. Потому что эстонец не стремится говорить на эстонском за границей, в отличие от русских, которые продолжают говорить на своём языке даже после 50 лет жизни в Эстонии. Потому что до сих пор никто активно этого от них не требовал, а те немногие, кто требует, - плохие люди, мешающие этим бедным русским жить...
Но они не уезжают в Россию, потому что там плохо и можно попасть под репрессии. И в итоге эстонцы, как они считают, просто обязаны начать говорить на русском, потому что русские на эстонском всё равно не заговорят.
Но есть и русские, которые свободно говорят по-эстонски, потому что понимают: если ты живёшь в стране, ты должен знать её язык. Это меньшинство, которое радует эстонцев.
Тем не менее, есть немало эстонцев, которые легко переходят на русский, как только понимают, что собеседник говорит на этом языке. Почему? Что с вами не так? Русские никогда не начнут говорить на эстонском, если вы будете отвечать им на их языке. У них просто нет в этом необходимости.