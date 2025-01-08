Эне Каллас Не нужно идти навстречу русскоязычным и разговаривать с ними на их языке

В Эстонии есть только один язык для общения. На мой вопрос мне ответили, что это не государственное учреждение, и половина населения Эстонии - русские. Ну ладно. Но где в таком случае глаза Языковой инспекции, хочется спросить.

Почему я вообще должна думать, на каком языке говорить, когда звоню в эстонское учреждение? Разве это не обязанность работника - выбирать язык в зависимости от того, на каком языке говорит клиент, если тот нуждается в особом подходе? А особый подход требуется тогда, когда человек не говорит на государственном языке.

Совсем плохо, когда работник заявляет, что не обслуживает на эстонском. В Эстонии. В центре Таллинна. Именно так недавно и произошло - в одном суши-баре на Балтийском вокзале.

Конечно, в Таллинне «государственный язык» - русский, но всё же. Руки опускаются. До чего же дошла Эстония, когда в своё время проблема языка так и не была решена. Есть в Эстонии русские, которые считают своим правом общаться на русском языке, несмотря на то, что находятся в Эстонии - единственном месте в мире, где государственным языком является эстонский.