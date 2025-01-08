Жители Эстонии считают, что в течение следующего полугода их финансовое положение скорее ухудшится

В Литве 28% опрошенных заявили, что верят в улучшение своего финансового положения, и только 23 процентов посчитали, что оно ухудшится. 41 процентов предположили, что их ситуация останется неизменной. Оценки жителей Латвии оказались между показателями Эстонии и Литвы. Там 24 процентов считают, что их положение улучшится, 27 процентов - что ухудшится, а 35 процентов - что не изменится. Эдвард Ребане отметил, что Citadele проводил аналогичный опрос прошлым летом, и по сравнению с тем временем мнения жителей Эстонии стали более определенными: «Сейчас людей с позитивным или негативным взглядом на будущее стало на несколько процентов больше, но в то же время оказалось значительно меньше тех, кто не смог занять определенную позицию. Если летом 24 процентов ответили, что не могут точно ответить на вопрос, то сейчас таких было лишь 7 процентов».