Банк Citadele провел среди жителей стран Балтии опрос, чтобы узнать, как изменится их финансовое положение в ближайшие полгода. Если среди литовцев более четверти уверены в улучшении в этой связи, то среди жителей Эстонии так считают лишь 16 процентов опрошенных.
Жители Эстонии считают, что в течение следующего полугода их финансовое положение скорее ухудшится
В опросе Citadele, 3 процента жителей Эстонии указали, что в ближайшие полгода их финансовое положение, вероятно, значительно улучшится, а 13 процентов ожидают небольшого улучшения. Однако больше оказалось тех, кто настроен пессимистично: 47 процентов эстонцев считают, что их финансовое положение ухудшится немного или значительно. Еще 31 процентов полагает, что в первой половине 2025 года их денежная ситуация останется без изменений.
«Пессимизм среди жителей Эстонии достаточно высок, учитывая, что снижение ставок Euribor и спад инфляции оставляет в распоряжении многих семей больше денег, а экономика Эстонии наконец начала демонстрировать признаки улучшения. С другой стороны, новый год начался с повышения налогов, и в будущем их станет только больше. СМИ активно обсуждают эти налоговые изменения, особенно в ключе того, насколько меньше денег будет оставаться у людей из-за новых налогов», - отметил руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии и член правления банка Эдвард Ребане.
Он добавил, что на настроение людей также сильно влияет общий экономический фон в стране. «Хотя экономика Эстонии улучшилась, она долгое время находилась в плохом состоянии, что сказывается на уверенности людей. Это подтверждают и результаты нашего опроса, согласно которым в Литве с более сильной экономикой уверенность жителей в своем финансовом положении значительно выше, - сказал Ребане. - Восстановление уверенности людей часто происходит медленнее и с запозданием, даже если экономическая ситуация улучшается».
В Литве 28% опрошенных заявили, что верят в улучшение своего финансового положения, и только 23 процентов посчитали, что оно ухудшится. 41 процентов предположили, что их ситуация останется неизменной. Оценки жителей Латвии оказались между показателями Эстонии и Литвы. Там 24 процентов считают, что их положение улучшится, 27 процентов - что ухудшится, а 35 процентов - что не изменится. Эдвард Ребане отметил, что Citadele проводил аналогичный опрос прошлым летом, и по сравнению с тем временем мнения жителей Эстонии стали более определенными: «Сейчас людей с позитивным или негативным взглядом на будущее стало на несколько процентов больше, но в то же время оказалось значительно меньше тех, кто не смог занять определенную позицию. Если летом 24 процентов ответили, что не могут точно ответить на вопрос, то сейчас таких было лишь 7 процентов».
По мнению Ребане, эти оценки также отражают макроэкономическую ситуацию в странах Балтии. В 2024 году наибольший экономический рост наблюдался именно в Литве, экономика Латвии находилась в состоянии стагнации, а в Эстонии наблюдался спад. «Кроме того, инфляция в Эстонии была несколько выше, а средний рост заработной платы – ниже, чем в Латвии и Литве», - добавил Ребане.
Тем не менее, Ребане прогнозирует, что в 2025 году инфляция останется низкой во всех странах Балтии: в Эстонии - около 3,3 процента, в Латвии - 2,2 процента, в Литве - 2,7 процента. Средний рост зарплат, вероятно, останется высоким, хотя темпы роста замедлятся. «Исходя из этого, можно предположить, что в 2025 году финансовое положение домохозяйств во всех трех странах улучшится – особенно у литовцев с их более сильной экономикой», - заключил Ребане.
Заказанный банком Citadele опрос был проведен исследовательской фирмой Norstat в трех странах Балтии. В каждой стране было опрошено в общей сложности по 1000 человек.