Стоимость резервов Банка Эстонии в декабре упала на 150,6 миллиона евро

Об этом сообщается в предоставленном BNS статистическом отчете центробанка. Стоимость ценных бумаг в резервах по состоянию на 31 декабря составила 1,45 миллиарда евро, сократившись за месяц на 161,5 миллиона евро.

Стоимость резервных активов на 31 декабря составила чуть менее 2 миллиардов евро по сравнению с почти 2,15 миллиарда евро месяцем ранее.

Резервная позиция в Международном валютном фонде за месяц упала на 700 тыс евро до 76,3 миллиона евро.

Наличности и вкладов в банке по состоянию на конец декабря было в объеме 68,9 млн евро, что на 400 тысяч евро больше, чем в конце ноября.

Стоимость золотовалютного запаса Банка Эстонии за месяц сократилась на 100 000 евро до 20,7 миллиона евро.