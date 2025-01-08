Полиция установила дальнего родственника насильника из Харку

Тамбре заверил, что полиция будет работать, пока все возможные варианты не будут исчерпаны. «Сегодня технологии и наука позволяют сделать многое с помощью ДНК. Мы будем продолжать, пока не узнаем имя этого человека», - подчеркнул Тамбре.

Тем не менее вызывает вопросы тот факт, что преступник не совершал нападений в течение 11 лет. «Мы также не знаем, почему он нападал только в июне, июле и августе. Мы не знаем и того, почему он каждый раз носил платок», - добавил он.

По словам Тамбре, вероятно, сотни людей сталкивались с преступником или, по крайней мере, видели человека с похожим образом жизни. Полиция просит связаться с ними даже в том случае, если мужчина, соответствующий описанию, был замечен много лет назад.

Преступник - крепкого телосложения, примерно 50 лет, рост около 175 см, русскоязычный. У него карие глаза и очень короткие темно-русые волосы. Во время нападений он носил на голове светло-серый платок, завязанный узлом на затылке.

Во время последнего нападения на нем была футболка с горизонтальными синими полосами, камуфляжные брюки коричневого цвета и черные кроссовки.

На левой щеке мужчины есть горизонтальное светлое пятно или шрам.