С 2004 года в лесах Харку и окрестностях Таллинна действует сексуальный преступник, жертвами которого за последние двадцать лет стали многие женщины. Его до сих пор разыскивает полиция.
Полиция установила дальнего родственника насильника из Харку
Начальник криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил передаче Reporter, что преступник действовал преимущественно в летние месяцы в лесах Мяннику и Харку. Преступник подстерегал женщин, занимавшихся спортом в лесу, и в какой-то момент нападал на них.
Первый известный случай нападения относится к 2004 году, но позже у преступника могло быть в общей сложности 17 жертв. Прорыв в расследовании произошел после нападения полтора года назад, когда в лесу Харку была обнаружена ДНК мужчины, совпавшая с нападениями, произошедшими в 2004-2021 годах. «Теперь мы точно знаем и уверены, что это один и тот же преступник, который делал перерыв в течение 11 лет», - сказал Тамбре.
На данный момент полиция располагает ДНК преступника, но совпадений в базе данных пока нет. «Мы обратились к коллегам из ФБР, сели за стол переговоров и совместно со следователями ФБР провели профилирование этого человека, получили описание того, как он может выглядеть, его поведенческий профиль и образ жизни», - рассказал Тамбре.
По словам начальника криминального бюро, полиции удалось получить совпадения, которые могут указывать на дальнего родственника преступника. Тамбре также сообщил, что у нескольких десятков человек в Эстонии был взят ДНК-анализ для поиска совпадений через родственников и установления личности преступника. «Мы верим, что этот человек действительно живет в Эстонии и, скорее всего, является русскоязычным. Человек, который так долго совершал преступления, может сделать это снова», - добавил он.
Тамбре заверил, что полиция будет работать, пока все возможные варианты не будут исчерпаны. «Сегодня технологии и наука позволяют сделать многое с помощью ДНК. Мы будем продолжать, пока не узнаем имя этого человека», - подчеркнул Тамбре.
Тем не менее вызывает вопросы тот факт, что преступник не совершал нападений в течение 11 лет. «Мы также не знаем, почему он нападал только в июне, июле и августе. Мы не знаем и того, почему он каждый раз носил платок», - добавил он.
По словам Тамбре, вероятно, сотни людей сталкивались с преступником или, по крайней мере, видели человека с похожим образом жизни. Полиция просит связаться с ними даже в том случае, если мужчина, соответствующий описанию, был замечен много лет назад.
Преступник - крепкого телосложения, примерно 50 лет, рост около 175 см, русскоязычный. У него карие глаза и очень короткие темно-русые волосы. Во время нападений он носил на голове светло-серый платок, завязанный узлом на затылке.
Во время последнего нападения на нем была футболка с горизонтальными синими полосами, камуфляжные брюки коричневого цвета и черные кроссовки.
На левой щеке мужчины есть горизонтальное светлое пятно или шрам.