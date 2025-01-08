Трамп: невключение Украины в НАТО было «высечено в камне»

«Большой частью проблемы было то, что Россия много-много лет, задолго до Путина, говорила, что НАТО не должно присутствовать в Украине. Это было, типа, высечено в камне. И где-то в процессе Байден сказал: нет, они должны иметь возможность вступить в НАТО. Ну, для России иметь кого-то прямо на пороге - я могу понять их чувства на этот счет», - сказал Трамп. По его мнению, война бы не началась, если бы он был президентом.